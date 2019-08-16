Цены евробондов РФ выросли за неделю вслед за повышением стоимости UST

Москва. 16 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций умеренно подросли за неделю вслед за повышением стоимости американских казначейских обязательств (US Treasuries) на фоне бегства инвесторов "в качество"; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного расширились.

В начале недели еврооблигации РФ демонстрировали смешанную динамику, несмотря на повышение суверенного рейтинга России агентством Fitch до уровня "BBB". Сдерживающее влияние оказало общее снижение спроса на долговые бумаги развивающихся стран. Инвесторы были обеспокоены возможной отменой запланированных торговых переговоров США и Китая в сентябре, а также рисками распространения кризиса Аргентины. Аргентинский песо девальвировался на 14,5%, а вероятность дефолта или реструктуризации госдолга выросла на фоне роста ожиданий победы на выборах оппозиционного кандидата.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в национальной и иностранной валютах до "ВВВ" с "BBB-". Прогноз рейтинга - "стабильный". "Россия продолжает придерживаться надежной и последовательной политики, которая обеспечит улучшение макроэкономической стабильности, уменьшит влияние волатильности нефтяных цен на экономику и поддержит усиление устойчивости к внешним шокам", - отмечалось в сообщении агентства. Fitch полагает, что укрепление политики России, подкрепляемое более гибким обменным курсом, твердой приверженностью таргетированию инфляции и разумной фискальной стратегией, а также сбалансированный бюджет помогут ей справиться с усилением санкционных рисков. Тем не менее, сохраняющаяся угроза эскалации санкций отразится на возможностях привлечения Россией внешнего финансирования, инвестициях и перспективах экономического роста.

Вместе с тем по итогам торгов во вторник отечественные евробонды продемонстрировали позитивную динамику благодаря проснувшемуся у инвесторов "аппетиту к риску" на фоне позитивных новостей относительно торговых взаимоотношений между США и Китаем. Как сообщило Торговое представительство США, американские власти приняли решение отложить введение 10%-ной пошлины на определенный список товаров, импортируемых из Китая, до 15 декабря (ранее планировалось, что они вступят в силу с сентября). Кроме того, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин провели телефонные переговоры с вице-премьером КНР Лю Хэ и договорились созвониться снова через две недели.

В середине недели ценовой рост российских еврооблигаций усилился на фоне заметного повышения котировок большинства выпусков US Treasuries, что было следствием активизации бегства инвесторов в качество. На этом фоне доходность "длинных", 30-летних, US Treasuries упала до минимальных исторических значений, а спред между процентными ставками эталонных 10-летних и 2-летних американских гособлигаций стал отрицательным впервые с 2007 года. Такая ситуация, известная как инверсия кривой доходности, считается сигналом скорого наступления рецессии в стране - она предваряла пять последних экономических спадов в Штатах.

Тем временем темпы роста промпроизводства в Китае в июле замедлились до минимального уровня за 17 лет. Объем промпроизводства увеличился на 4,8% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года после скачка на 6,3% в июне, тогда как консенсус-прогноз экспертов предусматривал рост на 5,8%.

Котировки российских еврооблигаций в четверг вновь подросли, обновив многолетние максимумы на фоне растущих в цене US Treasuries, которые продолжили пользоваться спросом у инвесторов в качестве активов "тихой гавани". Отечественные евробонды следовали вслед за американскими казначейскими обязательствами, пытаясь сохранить достигнутые уровни суверенных спредов к базовым активам.

В последний день недели американские казначейские облигации перешли к легкой ценовой коррекции, что несколько охладило активность покупателей и на российском рынке, который в итоге не продемонстрировал по итогам торгов пятницы ярко выраженной тенденции.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели снизилась на 0,16% и составила 112,98% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries расширился на 11 базисных пунктов и 16 августа составил 143 базисных пункта).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за неделю на 1,7% (их доходность снизилась на 12 пунктов - до 4,10% годовых), с погашением в 2042 - на 1,68% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 3 пункта - до 236 базисных пунктов), с погашением в 2047 году - на 2% (их доходность снизилась на 13 базисных пунктов и составила 4,15% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году вырос в цене за неделю на 0,6%, до 105,96% от номинала (его доходность снизилась на 9 пунктов и составила 3,38% годовых), бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 0,3%, до 108,48% от номинала (их доходность снизилась на 6 базисных пунктов и составила 3,34% годовых), с погашением в 2023 году - на 0,2% (их спред к US Treasuries расширился на 1 пункт и составил 132 базисных пункта).

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, приостановят свой активный рост и могут даже немного скорректироваться вниз на фоне нестабильной ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, нестабильность ситуации на мировых рынках будет следствием сохраняющейся неопределенности в торговых спорах между США и Китаем, что ведет к росту опасений инвесторов относительно резкого замедления темпов экономического роста, что в свою очередь негативно скажется на мировом спросе на нефть и металлы.