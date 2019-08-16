Рубль усилил снижение к доллару и развернулся вниз к евро днем в пятницу на замедлении темпов роста цен на нефть

Москва. 16 августа. Доллар днем ускорил рост, евро развернулся вверх после ослабления первой половины дня на "Московской бирже", рубль снижается к бивалютной корзине на фоне замедления темпов роста цен на нефть и в ожидании новых сигналов относительно возможного урегулирования торгового конфликта между США и Китаем.

Курс доллара США составил 66,28 руб./$1 в 15:00 МСК пятницы, что на 22,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. При этом евро стоил 73,44 руб./EUR1, подорожав на 4,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 14,29 копейки - до 69,5 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 10,54 копейки, до 65,9961 руб./$1, и уменьшил курс евро на 23,23 копейки, до 73,2227 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько ускорил темпы снижения к доллару и евро на дневных торгах на фоне замедления темпов роста цен на нефть после публикации ежемесячного отчета ОПЕК, указавшего на более слабый, чем ожидалось, спрос на "черное золото". При этом более уверенные темпы роста котировок доллара по сравнению с евро связаны с динамикой валют на глобальном рынке после того, как накануне член совета управляющих ЕЦБ и глава Центробанка Финляндии Олли Рен заявил, что ЕЦБ на сентябрьском заседании обнародует пакет стимулирующих мер, объем которого превзойдет ожидания инвесторов. К середине пятницы пара "евро-доллар" торговалась на отметке $1,1076, что является минимальным значением с мая 2017 года.

Ослабление глобального экономического роста требует от ЕЦБ запуска новых стимулирующих мер, которые должны включать выкуп облигаций в "существенном и достаточном" объеме, а также снижение базовой процентной ставки, заявил Рен в интервью The Wall Street Journal. "Нам очень важно выйти с крупным и влиятельным пакетом мер в сентябре", - отметил он. "Когда вы имеете дело с финансовыми рынками, всегда лучше превзойти ожидания, чем не оправдать их, и лучше иметь очень сильный пакет мер, чем схалтурить", - сказал Рен.

Председатель ЕЦБ Марио Драги в прошлом месяце заявил, что Центробанк видит необходимость в обширных мерах денежно-кредитного стимулирования экономики еврозоны.

Кроме того, инвесторы продолжают следить за развитием торгового конфликта США и Китая. Президент США Дональд Трамп накануне заявил журналистам, что его тактика по введению повышенных пошлин на импортируемые из Китая товары дает положительный эффект, и он намерен провести телефонную беседу с председателем КНР Си Цзиньпином. Он также предположил, что торговая война с Китаем продлится недолго. Президент отметил, что встреча переговорщиков из Китая и США все еще должна состояться в сентябре в Вашингтоне.

Пекин назвал планы США по введению пошлин нарушением договоренностей между лидерами двух стран, достигнутых на саммите в Осаке. Как говорится в сообщении Комитета Госсовета КНР по таможенным тарифам, "Китаю придется принять необходимые контрмеры". В сообщении не уточняется, о каких именно мерах идет речь.

С другой стороны, представители МИД Китая выразили надежду на то, что торговое соглашение все же удастся подписать, и отметили, что Трамп и Си Цзиньпин поддерживают контакты.

"Рубль остается уязвимым в условиях нестабильного внешнего фона. Накануне российская валюта тестировала отметки 66,5 в паре с долларом и 74,2 в паре с евро. На рынок влияют многочисленные заявления китайской и американской сторон по теме торговых переговоров, которые регулярно изменяются. Периодически появляющиеся позитивные новости на этот счет локально укрепляют рисковые активы, в том числе рубль, но неспособны сформировать устойчивый фундамент для тренда на укрепление. Риски замедления мировой экономики никуда не исчезают, а неопределенность по перспективам торговли лишь их усугубляет", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Татьяна Евдокимова.

"В пятницу с утра наблюдалось сравнительно позитивное восприятие риска - мы видели сдержанный рост валют развивающихся рынков и цен на нефть. Российский рубль с утра также попытался укрепиться, однако затем отступил и стабилизировался вблизи отметки 66 за доллар, причем объемы торгов на валютном рынке заметно упали. Отметим, что эта стабилизация, возможно, окажется весьма краткосрочной, поскольку спрос на рискованные активы может снизиться в преддверии выходных - инвесторы настроены весьма осторожно. Не исключено, что пара "доллар-рубль" двинется к уровням 66,3-66,6 руб./$1, и мы рекомендуем рассматривать любое снижение как удачный момент для покупки. Инвесторы ждут сегодня публикации данных по американскому рынку жилья за июль; с учетом продолжающегося в США снижения ипотечных ставок можно предположить, что эта статистика будет довольно позитивной и обеспечит некоторое укрепление доллара", - полагают аналитики Sberbank Investment Research.

Цены на нефть эталонных марок ослабили темпы роста в ходе торгов в пятницу после публикации обновленного ежемесячного отчета Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК подорожали на 0,6% - до $58,58 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,37% - до $54,62 за баррель.

Мировое потребление нефти в 2019 году вырастет на 1,1 млн баррелей нефти в сутки по сравнению с 2018 годом - до 99,92 млн б/с, пишет ОПЕК в ежемесячном отчете. Таким образом, оценка роста потребления понижена на 40 тыс. б/с по сравнению с прогнозом, сделанным месяц назад, в основном из-за более слабого, чем ожидалось, спроса ряда стран в первом полугодии текущего года.

Оценка роста спроса на 2020 год сохранена - 1,14 млн б/с, до 101,05 млн б/с. Однако ОПЕК отмечает, что этот прогноз находится под угрозой снижения из-за неопределенностей относительно развития мировой экономики.

"Текущие уровни в паре "доллар-рубль" выглядят несколько завышенными относительно нефти и сохраняющейся невысокой страновой премии. И в случае ослабления нервозности на мировых рынках, удержания котировок нефти марки Brent в районе $58-60 за баррель и стабильности юаня по-прежнему видим пространство для локального укрепления рубля. Консервативный взгляд на рубль на горизонте нескольких недель мы сохраняем, ожидая в базовом сценарии смещения пары "доллар-рубль", в отсутствие явных внешних шоков и стабильности цен на нефть, к верхней границе диапазона 65-67 руб./$1 к началу осени. Ожидания нормализации конъюнктуры мировых рынков и удержание нефти в диапазоне $58-60 по марке Brent по-прежнему дают нам больше оснований краткосрочно рассчитывать на возврат пары "доллар-рубль в диапазон 65-66 руб./$1, чем на развитие движения к 67 руб./$1", - отмечает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в пятницу в основном лишь незначительно изменились с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,38% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,4% годовых. Ставка на срок 1 месяц также не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем, оставшись на отметке 7,46% годовых, ставка на срок 3 месяца опустилась на 2 б.п. - до 7,61% годовых, ставка на срок 6 месяцев уменьшилась на 1 б.п. - до 7,63% годовых.