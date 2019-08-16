С такой политикой и монетарным трендом курс евро обречен снижаться против основных валют - ИК QBF

"В четверг вечером Олли Рен, руководитель ЦБ Финляндии и член исполнительного совета Европейского центробанка, заявил, что необходимо ввести значительный пакет стимулирующих экономику мер. Как сказал Рен, лучше "перестимулировать, чем недостимулировать". В результате после его слов курс евро начал быстро падать к доллару. Снижается евро и в пятницу, а доходность европейских облигаций продолжила "пробивать дно", немецкие трехлетние "бундесы" торгуются по ставке минус 0,95%. Любопытная картина нарисовалась в Еврозоне: ЕЦБ со ставкой ноль оказался далеко позади кривой. Отсюда вопрос - что надо такого предпринять ЕЦБ, чтобы догнать рынок или вернуть его обратно? Если ЕЦБ начнет догонять, то есть активно стимулировать, как говорит Рен, то мы можем увидеть снижение доходностей и до минус 1%, а может и до минус 1,5%. Где тут предел? Непонятно. Но что точно понятно - с такой политикой и монетарным трендом курс евро обречен снижаться против основных валют", - комментирует ситуацию ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов.