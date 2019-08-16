В течение будущей недели диапазон движения индекса МосБиржи составит 2620-2680 пунктов - БКС

"Будущая неделя на рынке акций может оказаться в целом столь же осторожной, что и уходящая. По нашему мнению, риск-аппетиты останутся преимущественно в подавленном состоянии. В течение будущей недели диапазон движения индекса МосБиржи составит 2620-2680 пунктов", - говорится в комментарии "БКС Премьер".

Главный виновник этого прежний - торговая схватка Вашингтона и Пекина. Причем вдобавок к торговому усилилось и геополитическое противостояние держав - МИД КНР обвинил Вашингтон в поддержке протестующих в Гонконге, в свою очередь американские власти призывают Китай воздержаться от силового решения вопроса, предложив в частности "гуманитарное" решение проблемы с привязкой к обсуждению торгового соглашения. По мнению аналитика, такая позиция Белого дома не только не способствует прогрессу переговоров, но и, напротив, может только отдалить достижение хотя бы рамочного консенсуса.

В то же время видно, что рынки выработали повышенную чуткость к новостному фону, связанному с торговым конфликтом, а значит любые, даже незначительные подвижки могут дискретно запускать волны рыночного risk on, вследствие чего активы развивающихся рынков и сырьевые активы могут отыграть часть потерь, понесенных в августе. Не исключено, что в предстоящие дни пристально следящий за состоянием фондовых бирж США американский лидер может в своем стиле добавить вербального позитива, чтобы уберечь рынки от масштабной коррекции, признаки которой наметились на уходящей неделе.

Из статистики, на которую следует обратить внимание инвесторам, С. Дейнека выделяет блок макроданных по РФ (объем розничных продаж г/г, месячный рост ВВП г/г, уровень безработицы в июле г/г - понедельник); продажи на вторичном рынке жилья в США в июле, запасы сырой нефти за неделю от EIA, публикацию протоколов FOMC (среда); первые оценки индекса деловой активности в производственном секторе и секторе услуг (PMI) Германии в августе, протокол заседания ЕЦБ по монетарной политике (четверг).

В пятницу состоится выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, а также выйдут данные по продажам нового жилья в США за июль. Следующая неделя может еще больше прояснить возможные действия ФРС США со ставкой в сентябре.

"По нашим оценкам, в течение будущей недели диапазон движения индекса МосБиржи составит 2620-2680 пунктов", - указывает в комментарии финансовый аналитик "БКС Премьер".