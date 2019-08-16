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16 августа 2019 года 16:11
Ренессанс Капитал поднял оценку GDR Х5 на 3,4%, но оставил рекомендацию "продавать"
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) X5 Retail (MOEX: FIVE) с $29 до $30 за штуку, сообщается в обзоре ИК. Между тем рекомендация "продавать" для этих бумаг осталась без изменений. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Х5, основанный на оценках аналитиков 14 инвестиционных банков, составляет $36,14 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать". Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $32,19 за штуку.
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Компании упоминаемые в новости: X5 Retail Group
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.16 августа 2019 года 15:53
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БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею "Лонг в акциях "Аэрофлота" (MOEX: AFLT), поскольку ожидаемые драйверы уже обеспечили доходность идеи на уровне 21% относительно индекса РТС, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян. читать дальше
.16 августа 2019 года 13:24
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