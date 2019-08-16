Рынок акций РФ утром корректируется вверх вслед за миром, "Мечел" обновляет 3-летние минимумы

Москва. 16 августа. Рынок акций РФ утром в пятницу корректируется вверх вслед за мировыми площадками благодаря ослаблению опасений по поводу торгового конфликта США с Китаем; акции "Мечела" падают и обновляют 3-летние минимумы после выхода накануне вечером слабого финотчета.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2635,21 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1257,06 пункта (+0,6%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,6%.

Доллар просел до 66,03 рубля (-0,03 рубля).

Подросли акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,6%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+1,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,7%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,7%), "Мосбиржи" (+0,6%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%).

Выросли GDR En+ (MOEX: ENPL) Group (+0,6%) на фоне известий, что совет директоров En+ ожидает возобновления дивидендных выплат по итогам 2019 года.

En+, изменившая структуру собственности для исключения из санкционного списка США, отказалась от выплаты дивидендов за 2018 год из-за "беспрецедентных вызовов", с которыми столкнулась в прошлом году. При этом En+ подтверждала приверженность дивидендной политике, которая предусматривает распределение между акционерами всех дивидендов, которые En+ получает от "РусАла", а также 75% свободного денежного потока энергетического сегмента группы ("Евросибэнерго"), но не менее $250 млн.

Тем временем, опубликованный отчет En+ Group за полугодие по МСФО оказался слабым: скорректированная EBITDA года упала на 30% в годовом выражении (до $1,185 млрд), чистая прибыль уменьшилась на 23,2% (до $796 млн). Выручка снизилась на 5,4% (до $5,8 млрд) на фоне внешних факторов, включая падение цен на алюминий и колебания валютных курсов, сообщила компания в пятницу.

Упали акции "Мечела" (-3,8%, до 57,72 рубля; -5,3% "префы", до 87,4 рубля), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,8%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%).

Как отмечают аналитики ИК "Атон", падение акций "Мечела" началось еще накануне на возросших оборотах после того, как компания опубликовала слабые финансовые результаты за II квартал.

Так, EBITDA "Мечела" во II квартале снизилась на 2% к предыдущему кварталу (до 15 млрд рублей), а по итогам I полугодия EBITDA "Мечела" упала на 27% (до 30,3 млрд рублей). Выручка "Мечела" за II квартал составила 78,5 млрд рублей (+5% кв/кв), за I полугодие - 153,3 млрд рублей (-2% г/г). Чистая прибыль компании за II квартал составила всего 1,4 млрд рублей против 11,3 млрд рублей кварталом ранее. Такая динамика была в значительной степени обусловлена снижением положительных курсовых разниц, пояснил "Мечел" (MOEX: MTLR).

Чистый долг "Мечела" без пеней, штрафов и опционов не изменился за квартал и составляет 411 млрд рублей. Соотношение чистого долга к EBITDA выросло до 6,4х в сравнении с 5,7х на конец I квартала.

Индексы в США накануне выросли после падения в среду, ставшего рекордным за текущий год; поддержку рынку оказали сильная отчетность ритейлера Walmart, а также позитивные статданные по американской экономике.

Как стало известно в четверг, розничные продажи в США в июле повысились на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики в среднем ожидали роста показателя на 0,3%. Производительность труда во втором квартале 2019 года увеличилась на 2,3%, а стоимость рабочей силы выросла на 2,4%. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 1,4%, второго - на 2%.

Между тем давление на рынки акций оказало заявление властей Китая о том, что они будут вынуждены принять ответные меры в случае введения Вашингтоном новых пошлин на китайские товары. Решение ввести пошлины было названо нарушением договоренностей между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

В Азии в пятницу преобладает позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,3%), "плюсуют" Европа (FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,7-0,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,7%), дорожает нефть на ослаблении опасений по поводу торгового конфликта США с Китаем.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил журналистам, что его тактика по введению повышенных пошлин на импортируемые из Китая товары дает положительный эффект и он намерен провести телефонную беседу с председателем КНР Си Цзиньпином. Он также предположил, что торговая война с Китаем продлится недолго. "Я думаю, чем дольше это идет, тем сильнее мы становимся, - сказал Трамп о торговой войне. - У меня такое чувство, что она будет довольно короткой". Президент отметил, что встреча переговорщиков из Китая и США все еще должна состояться в сентябре в Вашингтоне.

Пекин назвал планы США по введению пошлин нарушением договоренностей между лидерами двух стран, достигнутых на саммите в Осаке. Как говорится в сообщении Комитета Госсовета КНР по таможенным тарифам, "Китаю придется принять необходимые контрмеры". В сообщении не уточняется, о каких именно мерах идет речь.

С другой стороны, представители МИД Китая выразили надежду на то, что торговое соглашение все же удастся подписать, и отметили, что Трамп и Си Цзиньпин поддерживают контакты.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $58,91 за баррель (+1,2% и -2,1% накануне), сентябрьская цена WTI - $55,05 за баррель (+1,2% и -1,4% в четверг). По итогам недели нефть может закрыться в "плюсе".

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Альберта Короева, российский рынок акций постепенно восстанавливается в пятницу из района минимумов за 2,5 месяца благодаря улучшению внешнего фона, где корректируются фондовые индексы и нефть. Впрочем, подобная динамика пока никак не меняет общего негативного настроя на мировых рынках, вызванного последствиями торгового протекционизма США, падением торговых оборотов, снижением цен на товарные активы.

Из США поступают новости, что переговоры с Китаем продолжаются, но реальные действия пока свидетельствуют лишь о глубине разногласий. Оптимизма добавило заявление представителя ЕЦБ о готовности в сентябре ввести новые стимулы и снизить ставки. От ФРС США рынок ждет теперь заявлений на следующей неделе с конференции в Джексон-Хоуле.

На российском рынке дорожают второй день ГДР X5 Retail (MOEX: FIVE) Group после публикации позитивного отчета, но дешевеют акции "Мечела" после сообщений о падении операционных показателей и добычи угля. В пятницу рынки ждут отчета ОПЕК по рынку нефти, статданных по количеству новостроек и количеству активных буровых в США.

Аналитик "Алор брокера" Алексей Антонов обратил внимание на относительную слабость бумаг Сбербанка, которые являются самыми любимыми акциями нерезидентов. Распродажа акций банка говорит о том, что с российского рынка акций начинается существенный отток денег. От продаж акций "Норильского никеля" (MOEX: GMKN) зарубежных инвесторов пока удерживает восходящий тренд на мировом рынке никеля и дорогой палладий.

В пятницу продавцы поубавили свой пыл за счет улучшения внешней конъюнктуры, подъем индикаторов обеспечивается в том числе закрытием "коротких" позиций спекулянтами перед выходными. Действительно, переносить позиции через выходные очень рискованно: любые заявления по переговорному процессу между США и Китаем способны сильно двинуть "легкие" рынки.

Нефть Brent еще раз протестировала сильную поддержку $58,5 за баррель, существенно ниже которой закрепиться пока не удается. В пятницу "черное золото" попробует подняться к $60 за баррель или даже выше. С фундаментальной точки зрения нефть должна быть намного дороже текущих $59, и первая цель роста - $64 за баррель - не кажется завышенной. Однако общие распродажи в совокупности с возобновлением "медвежьих" атак вполне может увести котировки в район $55, хотя такой сценарий пока не актуален.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, глобальные рынки в конце недели вернулись к росту благодаря хорошей статистике по розничным продажам в США, перспективам скорых телефонных переговоров между Штатами и Китаем, а также ожиданиям по снижению процентных ставок ведущими центральными банками.

Хотя текущее состояние американской экономики можно назвать неплохим, это не должно помешать Федрезерву продолжить снижение ставок, так как регулятор не может игнорировать неблагоприятные внешние условия. Поворотным моментом в этом вопросе обещает стать ежегодная конференция американского регулятора в Джексон-Хоуле 23 августа, где с докладом о перспективах экономики США и монетарной политики выступит глава ФРС Джером Пауэлл. У участников рынка не осталось сомнений в снижении ключевой ставки на заседании 17-18 сентября.

Восстановлению риск-аппетита способствуют и ожидания обещанных Трампом скорых телефонных переговоров лидеров США и Китая, что возрождает надежду на некоторые подвижки в торговом противостоянии. Также в СМИ появилась информации о готовности властей КНР разработать план стимулирования потребления в стране, что должно поддержать экономический рост, считает Антонов.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, нефть дорожает на фоне достаточно сильной статистики из США. Гибралтар решил освободить задержанный иранский танкер, а США, напротив, предпринимают усилия, чтобы оставить судно под арестом. Естественно, что Тегеран назвал действия США примером пиратства. Еще одним поводом для оптимизма стали слова Трампа в рамках выступления перед избирателями в Нью-Гемпшире, что переговоры с Китаем идут продуктивно. Президент Индонезии Джоко Видодо заявил в своем обращении к законодателям, что страна должна усилить свои действия по расширению переработки минеральных ресурсов на своей территории. Речь, прежде всего, идет о таких ресурсах, как бокситы и никель.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (+8,1%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+3,6%), ГДР X5 Retail Group (+2,1%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+1,9%).

Подешевели бумаги АО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-5,8% и -2,4% "префы"), ПАО "ОР" (MOEX: OBUV) (-1,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (-1,2%), ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-1,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 11:05 МСК составил 4,419 млрд рублей (из них 1,438 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).