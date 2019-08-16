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16 августа 2019 года 11:33
Считаем акции "Газпром нефти" одними из наиболее привлекательных бумаг в секторе - ИК "Велес Капитал"
"Мы провели пересмотр финансовой модели "Газпром нефти" на основе последних отчетностей и корпоративных событий и, несмотря на взлет капитализации компании во II квартале, видим потенциал дальнейшего роста акций. Мы повысили оценку справедливой стоимости акций с 450 руб. до 526 руб., подтвердив рекомендацию "покупать". Считаем акции "Газпром нефти" одними из наиболее привлекательных бумаг в секторе, чей потенциал сдерживается низкой ликвидностью и негативными внешними факторами", - говорится в комментарии ИК "Велес Капитал". В I квартале 2019 г. акции Газпром нефти находились в "боковике", и их динамика ничем не отличалась от среднеотраслевого тренда, отражая безыдейное отношение инвесторов к нефтегазовому сектору из-за торговой войны США и Китая. Со II квартала бумаги начали уверенно расти после сообщения компании о планах улучшить дивидендную политику. С начала года акции "Газпром нефти" прибавили 21%, что является третьим результатом в российском нефтегазовом секторе, уступая акциям "Газпрома" (YTD +44%) и привилегированным акциям "Татнефти" (YTD +22%). "В 2019 г. мы ожидаем роста EBITDA на 3% г/г до 649 млрд руб., исходя из прогноза средней цены на нефть в $70 за баррель и курса рубля 64 руб./$., что несильно отличается от их средних значений за 2018 г. Основными позитивными драйверами, как и ранее, останутся крупные добывающие проекты: Новый Порт, Приразломное и Мессояха, рост добычи на которых в 2018 г. превысил 20%. Эти проекты еще не вышли на пик добычи, поэтому в среднесрочной перспективе будут катализаторами роста финансовых показателей в основном благодаря облегченному налоговому режиму. Главными негативными факторами мы видим ухудшение конъюнктуры на мировом рынке нефти из-за торговой войны США и Китая, и также заморозку цен и прочие элементы ручного управления на внутреннем рынке нефтепродуктов (треть выручки компании приходится на продажу нефтепродуктов внутри страны)", - отмечает аналитик Александр Сидоров. С момента вступления в силу соглашения о заморозке добычи нефти между ОПЕК и Россией в январе 2017 г. компании удавалось наращивать добычу, и текущий год не станет исключением: "Газпром нефть" планирует увеличить добычу нефти на 2%, а всего углеводородов - на 3%. Компания останавливает в первую очередь низкорентабельные скважины старого фонда, тогда как рост добычи на новых месторождениях не прекращается. Благодаря этому в 2018 г. удельные затраты на добычу снизились на 2% г/г, что является хорошей динамикой по сектору. В I полугодии 2019 г. "Газпром нефть" существенно снизила и без того невысокую долговую нагрузку: на конец июня чистый долг составлял 409 млрд руб. по сравнению с 528 млрд руб. на начало года. Соотношение "Чистый долг/EBITDA", по расчетам ИК "Велес Капитал", снизилось с 0,73 до 0,51. По словам менеджмента, объем инвестпрограммы в среднесрочной перспективе составит 360-400 млрд руб., что находится на уровне последних лет. Благодаря тому, что активная инвестиционная фаза пройдена, и проекты начали генерировать доход, свободный денежный поток "Газпром нефти" уверенно закрепился в положительной зоне. Финансовая устойчивость и генерация стабильно высокого денежного потока создали хорошие предпосылки для выплат щедрых дивидендов. За последние 12 месяцев "Газпром нефть" дважды повышала норму дивидендных выплат. Исторически компания направляла на дивиденды 25-28% консолидированной чистой прибыли, и по итогам 9 месяцев и полного 2018 г. норма была повышена до 35%. Уже в июне 2019 г. менеджмент компании сообщил, что в 2019 г. что норма дивидендных выплат может быть увеличена с 35% до 50% от чистой прибыли по МСФО. "Мы считаем, что с учетом 30% роста чистой прибыли в I полугодии 2019 г. и ожидаемых изменений дивидендной политики акции "Газпром нефти" займут ведущие позиции по дивидендной доходности в секторе в 2019 г., и уступят лишь привилегированным акциям "Татнефти", конкурируя за второе место с ее обыкновенными акциями", - указывает А. Сидоров. "Второе важное изменение дивидендной политики "Газпром нефти" может коснуться промежуточных дивидендов. Исторически компания выплачивала промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев. Менеджмент компании сообщил, что рассматривает возможность сокращения этого периода до 6 месяцев. Если это произойдет уже в текущем году, то, по нашим расчетам, дивиденды за I полугодие 2019 г. составят 23 руб. на акцию, что соответствует полугодовой дивидендной доходности на уровне 5,5%, исходя из текущих котировок. По итогам полного 2019 г. мы ожидаем от компании выплат в размере 43 руб. на акцию, что соответствует доходности 10,1%", - отмечает аналитик. "Низкая ликвидность акций по-прежнему является фактором, сдерживающим потенциал роста капитализации "Газпром нефти". Компания неоднократно говорила, что вопрос ликвидности находится в компетенции ее основного акционера - "Газпрома". В последние 2 месяца газовый гигант стал генератором корпоративных новостей и слухов (изменение дивидендной политики, слухи о смене руководства, продажа квазиказначейских акций), что вывело акции "Газпрома" в лидеры сектора по росту курсовой стоимости после более чем семилетнего застоя. На наш взгляд, эта ситуация говорит о преобразованиях в концерне и об ожидании рынком больших перемен, поэтому мы не исключаем, что вопрос ликвидности акций "Газпром нефти" может быть поднят на повестке ее главного акционера", - пишет в своем комментарии аналитик ИК "Велес Капитал".
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Компании упоминаемые в новости: Газпром нефть
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