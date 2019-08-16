Нефть рискует завершить вторую неделю ниже отметки в 60 долл./бар. - "Нордеа Банк"

"Контракты на Brent в утренние часы торгуются в районе отметки $58,9/bbl, WTI - $55,1/bbl, - отмечается в обзоре "Нордеа Банка". - В течение недели давление на котировки оказывало ухудшение настроений на глобальных площадках и бегство инвесторов в защитные активы. Не добавили позитива для нефтяного рынка и отраслевые данные от Минэнерго США, которые свидетельствовали о росте запасов сырья в Штатах вторую неделю подряд. Сегодня будет опубликован ежемесячный отчет ОПЕК о ситуации на рынке нефти. На наш взгляд, вряд ли публикация данного отчета окажет заметное влияние на нефтяные котировки, динамика которых в последние недели определяется общим аппетитом к рисковым активам на финансовых рынках. На этом фоне ценам на нефть будет сложно устойчиво вернуться к отметкам выше $60/bbl, несмотря на продолжающуюся сделку ОПЕК+ по сокращению добычи сырья и стабилизации спроса и предложения на нефтяном рынке".