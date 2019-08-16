Отток капитала с рынков ЕМ продолжился, хотя и более низкими темпами - "БКС Глобал Маркетс"

(добавлен текст после 3-го абзаца)

Отток капитала из акций и облигаций EM (развивающиеся рынки) по итогам недели, завершившейся 14 августа 2019 года, продолжился на фоне торговых войн и опасений замедления роста мировой экономики, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 8 по 14 августа 2019 года составил $220 млн против $540 млн неделей ранее, по данным EPFR Global, отмечается в обзоре.

"Данные указывают на продолжение оттоков из всех классов активов EM, хотя менее острое, чем неделей ранее. Опасения по поводу торговой войны и торможение роста мировой экономики не играют на руку ни акциям, ни бондам. Мы вновь отмечаем тактические риски снижения рынка", - пишет эксперт.

Чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) по итогам недели с 8 по 14 августа составил $180 млн против $450 млн оттока неделей ранее. Фонды, инвестирующие только в акции РФ, также зафиксировали отток капитала - на уровне $50 млн против $170 млн оттока неделей ранее.

"Оттоки из фондов акций GEM (глобальные фонды, инвестирующие в развивающиеся рынки - прим. ИФ) составили $1,9 млрд за прошлую неделю, которая стала второй худшей с майской коррекции. Текущая тактическая картина указывает на потенциал снижения рынка, поскольку отрицательный импульс потоков сохраняется", - говорится в обзоре.

В облигациях РФ со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в облигации РФ) тоже был отток капитала - в размере $40 млн против оттока $90 млн неделей ранее. В фондах облигаций, ориентированных только на Россию, был зафиксирован приток $10 млн.

"Оттоки из фондов облигаций GEM продолжаются второю неделю подряд, составив $1 млрд. Инвесторы не считают долг EM безопасным активом в период турбулентности из-за торговой войны и опасений по поводу замедления роста мировой экономики. Динамика потоков фондов облигаций вновь начала положительно коррелировать с потоками фондов акций EM и указывать на потенциальный риск ценовой коррекции и в этом классе активов", - отмечает Смольянинов.