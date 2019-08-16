Отток капитала с рынков ЕМ продолжился, хотя и более низкими темпами - "БКС Глобал Маркетс"

Отток капитала из акций и облигаций EM (развивающиеся рынки) по итогам недели, завершившейся 14 августа 2019 года, продолжился на фоне торговых войн и опасений замедления роста мировой экономики, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава Смольянинова.

Совокупный чистый отток капитала с фондового и долгового рынков РФ (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции и облигации РФ) за период с 8 по 14 августа 2019 года составил $220 млн против $540 млн неделей ранее, по данным EPFR Global, отмечается в обзоре.

"Данные указывают на продолжение оттоков из всех классов активов EM, хотя менее острое, чем неделей ранее. Опасения по поводу торговой войны и торможение роста мировой экономики не играют на руку ни акциям, ни бондам. Мы вновь отмечаем тактические риски снижения рынка", - пишет эксперт.