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16 августа 2019 года 10:40
Результаты X5 Retail Group за 2 кв. 2019 г. по МСФО значительно превзошли ожидания - "Уралсиб"
Результаты X5 Retail Group за 2 кв. 2019 г. показывают, что компания остается однозначным лидером российского розничного продовольственного рынка, демонстрируя высокие темпы роста выручки и улучшение рентабельности, сообщается в обзоре корпорации "Уралсиб". В четверг X5 Retail Group (FIVE LI – ПОКУПАТЬ) опубликовала очень хорошую финансовую отчетность за 2 кв. 2019 г. по МСФО, отмечает аналитик "Уралсиба" Константин Белов. Так, выручка выросла на 14%(здесь и далее – год к году) до 437 млрд руб. (6,8 млрд долл.), что соответствует ожиданиям и ранее опубликованным операционным результатам. EBITDA, без учета корректировки на расходы по программе мотивации и разовые статьи и до учета применения МСФО 16, увеличилась на 25% до 36,1 млрд руб. (560 млн долл.), что предполагает рентабельность на уровне 8,3% (плюс 0,7 п.п.) и превышает наш прогноз на 12%, консенсусный – на 6%. Скорректированная EBITDA выросла на 24% до 36,6 млрд руб., или 567 млн долл. Скорректированная рентабельность по EBITDA при этом улучшилась на 0,7 п.п. до 8,4%. С учетом применения стандарта МСФО 16 рентабельность по EBITDA во 2 кв. составила 13,2%. Также эксперт корпорации "Уралсиб" указывает, что валовая прибыль X5 Retail Group во 2 кв. 2019 г. до применения МСФО 16 выросла на 19% до 109,5 млрд руб. (1,7 млрд долл.) при валовой рентабельности 25,0%, что на 1,0 п.п. выше значения аналогичного периода прошлого года. С учетом МСФО 16 валовая рентабельность составила 25,4%. Улучшение валовой маржи отражает снижение потерь и оптимизацию логистики при сохранении уровня коммерческой маржи. В то же время общие и административные расходы (без учета амортизации и расходов по долгосрочной программе мотивации) росли несколько быстрее выручки, а именно на 16,4% до 76,1 млрд руб. (1,2 млрд долл.), в том числе за счет быстрого роста расходов на персонал. Чистый долг на конец квартала составил 195 млрд руб. (3,1 млрд долл.), что предполагает мультипликатор Чистый долг/EBITDA за последние 12 месяцев, равный 1,6, такой же как в конце предыдущего квартала. По мнению Константина Белова, результаты X5 Retail Group за 2 кв. 2019 г. показывают, что компания демонстрирует высокие темпы роста выручки и улучшение рентабельности. "Сильные показатели первого полугодия также создают, по мнению руководства компании, хорошую основу для выплаты дивидендов в следующем году. Мы подтверждаем рекомендацию ПОКУПАТЬ акции X5", - заключает эксперт "Уралсиба".
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Компании упоминаемые в новости: X5 Retail Group
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