Ренессанс Капитал повысил рекомендацию для акций НОВАТЭКа до "покупать" и оценку на 7%

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) с 1470 рублей до 1580 рублей за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена аналитиками с "держать" до "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "НОВАТЭКа", основанный на оценках аналитиков 16 инвестиционных банков, составляет 1331,5 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость акций "НОВАТЭКа" составляет порядка 1255,8 рубля за штуку.