16 августа 2019 года 09:56
Утренние прогнозы: в пятницу "быки" воспользуются шансом отыграть небольшие позтивные сигналы
По мнению аналитиков, в пятницу утром российские фондовые индексы и рубль имеют неплохие шансы на развитие коррекционного роста вслед за улучшением настроений на мировых площадках.
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Попытка индекса МосБиржи прервать в четверг падение не удалась, хотя вроде бы и внешний фон был неплохим, и рубль продолжал слабеть. Но по итогам дня российский рынок акций потерял 0,44%. Настораживает то, что в лидерах снижения среди "голубых фишек" по-прежнему были акции Сбербанка - самой любимой бумаги нерезидентов. Ее распродажа говорит о том, что с российского рынка акций начинается существенный отток денег. От продаж акций "Норильского Никеля" зарубежных инвесторов пока удерживает повышательный тренд на мировом рынке никеля и дорогой палладий. Однако сегодня продавцы поубавят свой пыл. Внешний фон позитивен: американские фьючерсы растут на полпроцента, выше 59 долларов за баррель пытается закрепиться нефть. Это говорит о том, что рынок откроется ростом в районе 0,3-0,4%, а если внешний фон продолжит улучшаться, то дальнейший подъем будет обеспечен и закрытием коротких позиций спекулянтами накануне выходных".
ИФ "Олма" (Антон Старцев): "В краткосрочной перспективе возможна консолидация по индексу РТС. Опасения, связанные с состоянием мировой экономики, были отчасти компенсированы сильной отчетностью Walmart (акции ритейлера за день подорожали на 6,1%), а также данными по розничной торговле в США и Великобритании. Вместе с тем "спрос на риск" остается подавленным, а волатильность на западных фондовых рынках - повышенной, что препятствует устойчивому росту. На валютном рынке в начале торгов вероятна консолидация вблизи отметки 66 по паре доллар-рубль".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с существенным повышением около 0,3-0,5%, в районе 2635-2640 пунктов. В качестве ближайших поддержек останутся уровни 2620, 2610 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2650, 2660 пунктов. После позитивного открытия индекс МосБиржи может продолжить коррекционное повышение к ближайшему значимому уровню 2650 пунктов. Этому способствует явное утреннее улучшение состояния внешнего фона".
ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Утром в пятницу российские фондовые индексы и рубль имеют неплохие шансы на развитие коррекционного роста вслед за улучшением настроений на мировых площадках. Значимых фундаментальных изменений на рынках не произошло, но сами по себе ожидания стимулирования служат основанием для коррекции. Кроме того, "быки" не упускают шанса отыграть даже небольшие позитивные сигналы, касающиеся торгового противостояния".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Впрочем, можно говорить о том, что нефть дорожает, а индексы в Китае растут. Сырьевые валюты торговались без ярко выраженной динамики, хотя AUD укреплял свои позиции против доллара США на 0,2%. Вероятно, что рынок попытается начать день в "плюсе", хотя многие будут опасаться эффекта пятницы. Впрочем, на сей раз эффект пятницы может сработать в пользу "быков"".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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