После позитивного открытия индекс МосБиржи может продолжить коррекционное повышение к 2650 пунктам - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с существенным повышением около 0,3-0,5%, в районе 2635-2640 пунктов. В качестве ближайших поддержек останутся уровни 2620, 2610 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2650, 2660 пунктов. После позитивного открытия индекс МосБиржи может продолжить коррекционное повышение к ближайшему значимому уровню 2650 пунктов. Этому способствует явное утреннее улучшение состояния внешнего фона, - прогнозирует в своем комментарии старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос. - Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных котировок. Косвенное влияние на локальный рынок акций также может оказать публикация ряда статистических показателей в США. В 15:30 мск выйдут июльские данные по изменению количества закладок новых домов и выданных разрешений на строительство. А в 17:00 мск станет известно предварительное августовское значение индекса потребительского доверия от Мичиганского университета".