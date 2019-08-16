Вероятно, рынок акций попытается начать день в "плюсе" - "Открытие Брокер"

"Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Впрочем, можно говорить о том, что нефть дорожает, а индексы в Китае растут. Сырьевые валюты торговались без ярко выраженной динамики, хотя AUD укреплял свои позиции против доллара США на 0,2%. Вероятно, что рынок попытается начать день в "плюсе", хотя многие будут опасаться эффекта пятницы. Впрочем, на сей раз эффект пятницы может сработать в пользу "быков", - комментирует ситуацию ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.