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Главная / Мнения аналитиков / Фондовый рынок откроется ростом в районе 0,3-0,4% - Алор Брокер
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16 августа 2019 года 09:50
Фондовый рынок откроется ростом в районе 0,3-0,4% - Алор Брокер
"Попытка индекса МосБиржи прервать в четверг падение не удалась, хотя вроде бы и внешний фон был неплохим, и рубль продолжал слабеть. Но по итогам дня российский рынок акций потерял 0,44%. Настораживает то, что в лидерах снижения среди "голубых фишек" по-прежнему были акции Сбербанка - самой любимой бумаги нерезидентов. Ее распродажа говорит о том, что с российского рынка акций начинается существенный отток денег. От продаж акций "Норильского Никеля" зарубежных инвесторов пока удерживает повышательный тренд на мировом рынке никеля и дорогой палладий, - отмечает в комментарии аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. - Однако сегодня продавцы поубавят свой пыл. Внешний фон позитивен: американские фьючерсы растут на полпроцента, выше 59 долларов за баррель пытается закрепиться нефть. Это говорит о том, что рынок откроется ростом в районе 0,3-0,4%, а если внешний фон продолжит улучшаться, то дальнейший подъем будет обеспечен и закрытием коротких позиций спекулянтами накануне выходных. Действительно, переносить позиции через выходные очень рискованно: любые заявления по переговорному процессу между США и Китаем способны сильно двинуть "легкие" сейчас рынки".
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16 августа 2019 года 14:44
БКС Глобал Маркетс" закрыл торговую идею "Лонг в акциях "Аэрофлота" (MOEX: AFLT), поскольку ожидаемые драйверы уже обеспечили доходность идеи на уровне 21% относительно индекса РТС, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Анастасии Егазарян. читать дальше
.16 августа 2019 года 13:24
Замедление роста промышленного производства является фактором в пользу дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России - Банк "Санкт-Петербург"
"Согласно данным Росстата, в июле рост промышленного производства составил 2,8% г/г, замедлившись с 3,3% г/г в июне, в то время как консенсус-прогноз предполагал увеличение объема промпроизводства на 3% г/г. Так, годовой рост производства в обрабатывающих отраслях снизился с 3,4% в июне до 2,8% в... читать дальше
.16 августа 2019 года 12:04
Ожидаем смещения пары доллар/рубль к верхней границе диапазона 65-67 руб./долл. к началу осени - Промсвязьбанк
"Мы по-прежнему отмечаем, что текущие уровни в паре доллар/рубль выглядят несколько завышенными относительно нефти и сохраняющейся невысокой страновой премии. И в случае ослабления нервозности на мировых рынках, удержания котировок нефти марки Brent в районе 58-60 долл./барр. и стабильности юаня... читать дальше
.16 августа 2019 года 11:43
Москва. 16 августа. Рынок акций РФ утром в пятницу корректируется вверх вслед за мировыми площадками благодаря ослаблению опасений по поводу торгового конфликта США с Китаем; акции "Мечела" падают и обновляют 3-летние минимумы после выхода накануне вечером слабого финотчета. читать дальше
.16 августа 2019 года 11:33
Считаем акции "Газпром нефти" одними из наиболее привлекательных бумаг в секторе - ИК "Велес Капитал"
"Мы провели пересмотр финансовой модели "Газпром нефти" на основе последних отчетностей и корпоративных событий и, несмотря на взлет капитализации компании во II квартале, видим потенциал дальнейшего роста акций. Мы повысили оценку справедливой стоимости акций с 450 руб. до 526 руб., подтвердив... читать дальше
.16 августа 2019 года 11:30
"Контракты на Brent в утренние часы торгуются в районе отметки $58,9/bbl, WTI - $55,1/bbl, - отмечается в обзоре "Нордеа Банка". - В течение недели давление на котировки оказывало ухудшение настроений на глобальных площадках и бегство инвесторов в защитные активы. Не добавили позитива для... читать дальше
.16 августа 2019 года 11:11
Рубль остается уязвимым в условиях нестабильного внешнего фона, отмечается в обзоре "Нордеа Банка". Накануне российская валюта тестировала отметки 66.5 в паре с долларом и 74.2 в паре с евро. По мнению экспертов "Нордеа Банка", на рынок влияют многочисленные заявления китайской и американской... читать дальше
.16 августа 2019 года 10:57
Общий сентимент пока остается преимущественно негативным и распродажи по нефти могут возобновиться при появлении новых негативных данных, сообщается в комментарии "БКС Брокер". Нефтяные котировки в четверг продолжили снижение на фоне сохранения негативных настроений на мировых рынках.... читать дальше
.16 августа 2019 года 10:40
Результаты X5 Retail Group за 2 кв. 2019 г. показывают, что компания остается однозначным лидером российского розничного продовольственного рынка, демонстрируя высокие темпы роста выручки и улучшение рентабельности, сообщается в обзоре корпорации "Уралсиб". В четверг X5 Retail Group (FIVE LI... читать дальше
.16 августа 2019 года 10:28
(добавлен текст после 3-го абзаца) Отток капитала из акций и облигаций EM (развивающиеся рынки) по итогам недели, завершившейся 14 августа 2019 года, продолжился на фоне торговых войн и опасений замедления роста мировой экономики, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс"... читать дальше
.16 августа 2019 года 10:24
Рубль укрепляется к доллару и евро на старте торгов на позитивных новостях о переговорах между США и Китаем
Москва. 16 августа. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль укрепляется к бивалютной корзине на позитивных новостях относительно возможного урегулирования торгового конфликта между США и Китаем. читать дальше
.16 августа 2019 года 10:23
По итогам торгов в четверг доходность 10-летних ОФЗ осталась на уровне 7,34%. Гособлигации срочностью до 6 лет выросли в доходности на 1 б.п. С начала августа 10-летние ОФЗ выросли в доходности на 4 б.п. в то время как доходность UST-10 снизилась на 50 б.п. Позитивный эффект от ожиданий снижения... читать дальше
.16 августа 2019 года 10:20
Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) с 1470 рублей до 1580 рублей за штуку, сообщается в обзоре ИК. Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена аналитиками с "держать" до "покупать". По данным... читать дальше
.16 августа 2019 года 10:18
Отток капитала из акций и облигаций EM (развивающиеся рынки) по итогам недели, завершившейся 14 августа 2019 года, продолжился на фоне торговых войн и опасений замедления роста мировой экономики, говорится в обзоре главного стратега компании "БКС Глобал Маркетс" Вячеслава... читать дальше
.16 августа 2019 года 10:05
"В пятницу наш рынок продолжит реагировать на изменение внешней конъюнктуры, которая сигнализирует пусть и небольшом, но позитиве. Поэтому индекс МосБиржи может предпринять очередную попытку коррекционного роста и приблизиться к отметке 2650 пунктов. Ожидаем восстановления позиций бумаг в... читать дальше
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