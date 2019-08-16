Фондовый рынок откроется ростом в районе 0,3-0,4% - Алор Брокер

"Попытка индекса МосБиржи прервать в четверг падение не удалась, хотя вроде бы и внешний фон был неплохим, и рубль продолжал слабеть. Но по итогам дня российский рынок акций потерял 0,44%. Настораживает то, что в лидерах снижения среди "голубых фишек" по-прежнему были акции Сбербанка - самой любимой бумаги нерезидентов. Ее распродажа говорит о том, что с российского рынка акций начинается существенный отток денег. От продаж акций "Норильского Никеля" зарубежных инвесторов пока удерживает повышательный тренд на мировом рынке никеля и дорогой палладий, - отмечает в комментарии аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. - Однако сегодня продавцы поубавят свой пыл. Внешний фон позитивен: американские фьючерсы растут на полпроцента, выше 59 долларов за баррель пытается закрепиться нефть. Это говорит о том, что рынок откроется ростом в районе 0,3-0,4%, а если внешний фон продолжит улучшаться, то дальнейший подъем будет обеспечен и закрытием коротких позиций спекулянтами накануне выходных. Действительно, переносить позиции через выходные очень рискованно: любые заявления по переговорному процессу между США и Китаем способны сильно двинуть "легкие" сейчас рынки".