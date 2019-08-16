Brent торгуется у $59 за баррель

Американские фондовые индексы завершили преимущественно в "плюсе" торги в четверг. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют единой динамики в пятницу. Нефтяной рынок восстанавливается в ходе азиатских торгов в пятницу.

Американские фондовые индексы завершили преимущественно в "плюсе" торги в четверг после падения в среду, ставшего рекордным за текущий год.

Поддержку фондовому рынку оказали сильная отчетность ритейлера Walmart, а также позитивные статданные по американской экономике.

Как стало известно в четверг, розничные продажи в США в июле повысились на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики в среднем ожидали роста показателя на 0,3%.

Кроме того, производительность труда во втором квартале 2019 года увеличилась на 2,3%, а стоимость рабочей силы выросла на 2,4%. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 1,4%, второго - на 2%.

Хуже прогнозов оказалось только число первичных заявок на пособия по безработице на прошлой неделе - 220 тыс. вместо ожидавшихся 212 тыс. Несмотря на повышение, показатель остается на крайне низком уровне и свидетельствует об укреплении рынка труда в стране.

Между тем давление на рынки акций оказало заявление властей Китая о том, что они будут вынуждены принять ответные меры в случае введения Вашингтоном новых пошлин на китайские товары. Решение ввести пошлины было названо нарушением договоренностей между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.

"Эта неделя выдалась сложной для рынков из-за повышенной волатильности, - говорит фондовый управляющий в Legal & General Джон Роу. - Фундаментальные показатели играют ключевую роль, но торговые войны не поддерживают рынок".

Акции Walmart Inc. подорожали по итогам торгов на 6,1%. Крупнейшая в мире компания розничной торговли улучшила показатели во втором финансовом квартале, а также повысила прогнозы на весь фингод. Чистая прибыль Walmart по итогам квартала, завершившегося 26 июля, составила $3,61 млрд по сравнению с чистым убытком в $861 млн за аналогичный период предыдущего фингода. Квартальная выручка Walmart увеличилась до $130,4 млрд по сравнению с $128 млрд годом ранее.

Капитализация Cisco упала на 8,6% после того, как крупнейший мировой производитель сетевого оборудования зафиксировал рекордный с 2013 года рост выручки в прошлом финансовом году, однако дал разочаровавший рынок прогноз на текущий финквартал.

Цена бумаг производителя бензиновых генераторов Briggs & Stratton рухнула на 45%, до минимума с 1991 года. Компания неожиданно отчиталась об убытке в $18,5 млн в прошлом квартале и о снижении выручки на 5%, до $472 млн, а также резко ухудшила свой прогноз на текущий финансовый год.

Рыночная стоимость ритейлера JC Penney увеличилась на 2,2%, несмотря на падение сопоставимых продаж в прошлом квартале на 9% вместо ожидавшегося снижения на 5,3%.

Индекс Dow Jones Industrial Average 15 августа увеличился на 99,97 пункта (0,39%) и составил 25579,39 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 7 пунктов (0,25%) - до 2847,6 пункта.

Nasdaq Composite потерял 7,32 пункта (0,09%) и составил 7766,62 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не демонстрируют единой динамики в пятницу на фоне противоречивых новостей о развитии торгового конфликта между США и Китаем.

Японский индекс Nikkei 225 прибавил 0,2%, как и более широкий Topix.

Китайский Shanghai Composite вырос на 0,8%, Shenzhen Composite - на 1,2%. Гонконгский Hang Seng подскочил на 1%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,35%.

Между тем австралийский индикатор S&P/ASX 200 снижается на 0,1%, новозеландский NZX 50 - на 0,5%, индийский BSE Sensex - на 0,1%.

Последние заявления властей США и Китая относительного торговых противоречий между странами оказались противоречивыми, отмечает MarketWatch.

В частности, в четверг президент США Дональд Трамп заявил, что он намерен провести телефонную беседу с председателем КНР Си Цзиньпином. Трамп также отметил, что встреча переговорщиков из Китая и США все еще должна состояться в сентябре в Вашингтоне.

Вместе с тем ранее он пообещал ввести новые пошлины на китайские товары объемом порядка $300 млрд в год. Позднее Вашингтон принял решение отложить введение пошлин на примерно 60% товаров из этого списка до 15 декабря.

В свою очередь Пекин назвал планы США по введению пошлин нарушением договоренностей между лидерами двух стран, достигнутых на саммите в Осаке. Как говорится в сообщении Комитета Госсовета КНР по таможенным тарифам, "Китаю придется принять необходимые контрмеры". В сообщении не уточняется, о каких именно мерах идет речь.

С другой стороны, представители МИД Китая выразили надежду на то, что торговое соглашение все же удастся подписать, и отметили, что Трамп и Си Цзиньпин поддерживают контакты.

Цена бумаг японского производителя экранов для мобильных устройств Screen Holding дорожает на 4,2%, нефтедобывающей компании Inpex - на 1,1%. Акции производителя робототехники Fanuc дешевеют на 0,8%.

Капитализация китайского страховщика Ping An Insurance растет на 2,75%, девелопера New World Development - на 47%, тогда как котировки интернет-гиганта Tencent опускаются на 1%.

Южнокорейские производители электроники SK Hynix и LG Electronics потеряли 1% и 0,7% капитализации соответственно, цена акций тайваньской Foxconn выросла на 2,3%.

Стоимость акций австралийской горнодобывающей компании Fortescue Metals подскочила на 2,1%, нефтедобывающей Oil Search - на 0,1%.

Нефтяной рынок восстанавливается в ходе азиатских торгов в пятницу на ослаблении опасений по поводу торгового конфликта США с Китаем.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск подорожали на $0,76 (1,31%) - до $58,99 за баррель. На торгах в четверг цена упала на $1,25 (2,1%) и составляла на закрытие $58,23 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,86 (1,58%) - до $55,33 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на $0,76 (1,38%), до $54,47 за баррель.

С начала недели Brent подорожала на 0,2%, WTI - на 0,9%.

Как заявил накануне президент США Дональд Трамп, его тактика по введению повышенных пошлин на импортируемые из Китая товары дает положительный эффект.

"Они хотят заключить сделку, - заявил он, выступая перед избирателями в Нью-Гемпшире в рамках предвыборной поездки. - Они, между прочим, проглотили тарифы, не было повышения цен".

Перед поездкой он сообщил журналистам, что намерен провести телефонную беседу с председателем КНР Си Цзиньпином. Трамп также отметил, что встреча переговорщиков из Китая и США все еще должна состояться в сентябре в Вашингтоне.

"Инвесторы все еще надеются на прогресс на торговых переговорах, и скорее всего, Трамп чувствует давление из-за обвала финансовых рынков", - говорит аналитик сырьевого рынка в Samsung Futures Ким Квангре. Нефть может подняться в случае ослабления торговых опасений и геополитических рисков, добавил эксперт.