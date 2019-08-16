В пятницу "черное золото" попробует уйти над отметку 60 долларов за баррель - Алор Брокер

"Нефть еще раз протестировала сильную поддержку $58,5, существенно ниже которой закрепиться пока не удается. В пятницу "черное золото" попробует уйти над отметку 60 долларов за баррель. С фундаментальной точки зрения, нефть должна быть намного дороже нынешних 59 долларов и первая цель роста 64 доллара за баррель не кажется завышенной. Однако общие распродажи в совокупности с возобновлением "медвежьих" атак вполне может увести котировки в район 55 долларов. Впрочем, сегодня мы такой сценарий не рассматриваем", - указывает в комментарии аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.