Возврат российский валюты в диапазон 65-65,5 за доллар остается под вопросом - Алор Брокер

"В четверг пара доллар-рубль достигала спекулятивной цели своего роста - отметки 66,5, откуда пошел откат. В пятницу он вполне может продолжиться на улучшении мировых настроений, хотя доллар пока еще очень силен на мировом валютном рынке. Однако возврат российский валюты в коридор последнего времени (65-65,5) остается под вопросом: негативные ожидания на рынке все еще преобладают", - указывает в комментарии аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.