В краткосрочной перспективе возможна консолидация по индексу РТС - ИФ "Олма"

"В краткосрочной перспективе возможна консолидация по индексу РТС. Опасения, связанные с состоянием мировой экономики, были отчасти компенсированы сильной отчетностью Walmart (акции ритейлера за день подорожали на 6,1%), а также данными по розничной торговле в США и Великобритании. Вместе с тем "спрос на риск" остается подавленным, а волатильность на западных фондовых рынках - повышенной, что препятствует устойчивому росту. На валютном рынке в начале торгов вероятна консолидация вблизи отметки 66 по паре доллар-рубль", - отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.

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