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15 августа 2019 года 19:33

Рынок акций РФ опустился к уровню 3-месячной давности по РТС на общемировом пессимизме, выросли "префы" Сургутнефтегаза

Москва. 15 августа. Рынок акций РФ в четверг опустился к уровню 3-месячной давности по индексу РТС на фоне снижения внешних площадок из-за сохраняющихся опасений замедления мировой экономики и рецессии в США; выросли за счет ослабления рубля "префы" "Сургутнефтегаза".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2625,58 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1250,13 пункта (-0,6%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 3,2%.

Доллар вырос до 66,15 рубля (+0,14 рубля), утром курс опускался ниже 65,7 руб./$1.

Подешевели акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-3,2%), "Мечела" (-2,7% и -6% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-2,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,6%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-1,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,4%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-1,4%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-1,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,2% и -1,3% "префы").

Выросли "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,9%), акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,6%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,6%).

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,02%) и "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,8%) до "BBB" с "BBB-" вслед за аналогичным действием по рейтингам Российской Федерации. Прогноз рейтингов обеих компаний - "стабильный", сообщается в пресс-релизе Fitch.

Индексы в США накануне упали в среднем на 3%, зафиксировав худшую динамику с начала года на опасениях рецессии в США, а также из-за слабых статданных из Германии (ВВП во второй квартале снизился на 0,1%) и Китая (темпы роста промпроизводства в июле замедлились до минимального уровня за 17 лет - 4,8% при прогнозах роста на 5,8%).

В ходе торгов в среду доходность 2-летних американских гособлигаций поднималась выше доходности эталонных 10-летних US Treasuries впервые с 2007 года. Такая ситуация, известная как инверсия кривой доходности, считается сигналом скорого наступления рецессии в стране - она предваряла пять последних экономических спадов в Штатах.

В Азии в четверг снижение индексов замедлилось (японский Nikkei 225 снизился на 1,2%, китайский Shanghai Composite отыграл потери и вышел в "плюс" на 0,3%), проседает Европа (CAC 40, DAX, FTSE теряют 0,3-1,1%), но наметилась коррекция в США (индекс S&P 500 растет на 0,1%).

Вышедшая в четверг в США статистика оказалась разнополярной: розничные продажи в июле выросли на 0,7% (ожидался рост на 0,3%), а промпроизводство в прошлом месяце сократилось на 0,2% (прогнозировался подъем на 0,1%), производительность труда во II квартале увеличилась на 2,3% (ожидалось повышение на 3,5%).

Нефть в четверг продолжает дешеветь на опасениях наступления рецессии в США в среднесрочной перспективе, что негативно скажется на спросе на топливо; цена Brent находится на $0,6 ниже уровня суточной давности. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $58,07 за баррель (-2,4% и -3% накануне), сентябрьская цена WTI - $54,38 за баррель (-1,6% и -3,3% в среду).

По данным Минэнерго США, товарные запасы нефти в Штатах за минувшую неделю выросли на 1,58 млн баррелей при прогнозах сокращения на 2,5 млн баррелей. Между тем, спрос на бензин вырос на минувшей неделе на 281 тыс. баррелей в сутки, до максимальных с 1990 года 9,93 млн б/с.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, бумаги "Мечела" упали после данных о сокращении прибыли во втором квартале, приходящейся на акционеров компании, на 88% по сравнению с первым кварталом.

Внешний фон оставался негативным на фоне угроз Китая по осуществлению ответных мер в случае ввода США пошлин на импорт всех китайских товаров. Опубликованная в четверг статистика носила в основном негативный характер, подтверждая слабость американской экономики. Так, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в августе упал с 21,8 до 16,8 пункта (ожидалось 10 пунктов), а промышленное производство страны в июле снизилось на 0,2%. Темпы роста розничных продаж в июле, однако, ускорились до 0,7%. Инвесторы пребывали в нерешительности, не зная, стоит ли им надеяться на более агрессивное смягчение политики ФРС или же сконцентрироваться на страхах замедления экономики.

Нефть подешевела на фоне опасений за состояние мировой экономики и потенциальное замедление спроса на сырье. На рынке сохраняется высокая волатильность, при этом не факт, что ситуацию смогли бы стабилизировать возможные меры нефтедобывающих стран по еще большему ограничению предложения. Одним из основных негативных факторов для "быков" является нерешенность торгового вопроса.

На рынке акций РФ в ближайшие дни сохранится опасность падения индексов МосБиржи и РТС в район поддержек 2600 и 1240 пунктов соответственно. Сопротивлениями для индексов выступают уровни 2645 и 1270 пунктов. Инвесторы ждут новостей с торгового фронта, сигналов с рынка нефти и комментариев ФРС относительно дальнейшей политики регулятора. На данный момент инициатива на рынках захвачена "медведями", считает аналитик.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Райффайзен Капитал" Антон Кравченко, нефть теряет позиции на фоне новостей о замедлении экономики Китая из-за торговых войн и роста вероятности рецессии в США. Заметно лучше фондовых рынков чувствует себя золото, которое уверенно закрепилось выше психологического уровня $1500 за унцию. Столько золото стоило в 2013 году, когда снижалось с исторического пика, достигнутого в 2011 году. С начала года золото прибавляет уже 17%, причем основной рост металла пришелся на последние два месяца. Основным драйвером роста стал приток инвесторов в ETF, инвестирующие в золото. В июне биржевые инвестиционные фонды купили 126,6 тонны золота, зафиксировав крупнейший приток в фонды за год. Всего же с начала года ETF купили 159 тонн золота, больше чем за весь 2018 год, когда приток составил лишь 69 тонн. Общие запасы ETF в июле достигли 2599,5 тонны (пик активов "золотых" ETF пришелся на декабрь 2012 года и составил 2839,9 тонны, а цена на золото тогда составляла $1675 за унцию).

С точки зрения долгосрочных инвесторов, золото не является хорошим активом, поскольку не обладает ни купонами, ни дивидендами, но оно сохраняет покупательскую способность сбережений во времена кризисов и волатильности. Мировые центробанки в прошлом году купили 442 тонны золота, а в этом году (последние данные доступны за июнь) их покупки составили уже 396,9 тонны. Из данной информации можно сделать вывод, что инвесторы ускорили покупки золота в текущей экономической ситуации. Похоже, что данный тренд только в начале, и он продолжится, считает Кравченко.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Альберта Короева, рынок акций РФ в четверг с утра делал попытки отскока, но пока остается под давлением продавцов. Слабая макростатистика и высокий спрос на защитные активы (золото, казначейские облигации США) по-прежнему провоцируют распродажи на рынках акций.

Лучше рынка выглядят акции золотодобытчиков, к которым присоединяются локальные корпоративные истории. Так, в четверг выросли более чем на 3% бумаги ритейлера X5 Retail (MOEX: FIVE) Group после сообщения о росте прибыли на 55,5% во втором квартале. Акции представителей черной металлургии остаются под давлением на фоне падения цен на сталь и железную руду на мировом рынке.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, доходность 10-летних казначейских обязательств США упала к 1,54%, что говорит о бегстве капитала из "риска". Естественно, что на этом фоне слабеет рубль, доминируют продавцы на российском рынке акций. "Мечел" (MOEX: MTLR) сообщил о росте прибыли по МСФО, приходящейся на акционеров, в 2,7 раза (до 12,75 млрд рублей). Однако соотношение чистого долга к EBITDA выросло до 6,4х, что и стало поводом для падения бумаг. В лидерах дня вновь оказались бумаги Polymetal (MOEX: POLY) и "Полюса", а также привилегированные акции "Сургутнефтегаза", которые рассматриваются многими участниками торгов в качестве хеджа от ослабления рубля.

В целом можно говорить, что какая-либо перекупленность российского рынка снята, и уже можно рассуждать о краткосрочной перепроданности. Снижение доходностей по американским казначейским обязательствам сильно опережает возможные действия ФРС. Соответственно, в ближайшее время на рынках может сформироваться достаточно сильный отскок.

Доходность по 30-летним казначейским обязательствам США впервые в истории упала ниже 2%, что наводит на мысль об ожиданиях не только рецессии в США, но и длительного периода низкой инфляции или даже дефляции. Доходность по 10-летним германским бондам упала ниже минус 0,66%. Основные потери в Европе принес сектор базовых материалов, так как экономический спад в мире может повлиять на потребление сырья.

Нефть продолжает дешеветь, так как экономическое замедление в мире может привести не только к минимальному приросту потребления, но при "плохом" сценарии может даже состояться сокращение потребления.

Пресс-секретарь МИД Китая заявил о том, что в Пекине все же рассчитывают на выработку взаимного решения с США по торговым вопросам. Между тем ранее было выпущено заявление о том, что проводится проработка вопроса об ответе на американские тарифы, которые начнут действовать с 1 сентября. Тем не менее, большинство традиционных индикаторов указывает на постепенный рост аппетитов к риску, что позволяет рассчитывать на существенную коррекцию падения в предыдущие дни. На российском рынке акций оптимизм пока сдерживается слабой нефтью. Но при поступлении дальнейших заявлений о возможном переговорном процессе между США и Китаем стоит рассчитывать на существенное улучшение ситуации на глобальном и локальном рынках, считает Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката в четверг выступили акции ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-13%), ПАО "Тучковский комбинат строительных материалов" (MOEX: TUCH) (-12%), АО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-8,4% и -9,1% "префы"), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (-5,2%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-5,1%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-4,4%).

Выросли акции ПАО "ОР" (MOEX: OBUV) (+2,9%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (+2,6%), ГДР X5 Retail Group (+2,6%).

Поддержку ГДР X5 оказал отчет компании за второй квартал: чистая прибыль выросла в годовом выражении на 55,5% (до 13,508 млрд рублей), что оказалось существенно лучше консенсус-прогноза "Интерфакса" (11,467 млрд рублей).

CEO компании Игорь Шехтерман заявил, что X5 Retail Group по итогам I полугодия 2019 года создала "хорошую базу" для следующей выплаты дивидендов, которая планируется в 2020 году (по итогам 2019 года). Он напомнил, что в июне компания выплатила 25 млрд рублей дивидендов по результатам 2018 года, что соответствует 87,3% ее чистой прибыли.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 48,643 млрд рублей (из них 14,721 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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