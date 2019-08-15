Рубль к вечеру отыграл большую часть дневных потерь к доллару и смог выйти в плюс к евро

Москва. 15 августа. Доллар США сократил рост, а евро ушел в небольшой минус на вечерних торгах "Московской биржи" в четверг; рубль смог отыграть дневное снижение к бивалютной корзине на фоне наметившейся стабилизации ситуации на мировых рынках капитала.

Курс доллара США в 15:00 МСК составил 66,1225 руб./$1, что на 10,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов (на пике доллар достигал 66,585 руб./$1). Евро при этом стоил 73,43 руб./EUR1, подешевев на 13 копеек (в первой половине дня единая европейская валюта достигала отметки 74,2475 руб./EUR1, максимума с 11 марта). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) практически не изменилась за день, составив 69,41 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", формированию негативной динамики российского рубля в основных валютных парах в первой половине дня способствовала прежде всего нестабильная ситуация на мировых рынках капитала из-за опасений инвесторов за возможную рецессию в крупнейших экономиках мира на фоне обострившегося торгового конфликта между США и Китаем, что негативно сказывается и на динамике товарных рынков, в том числе ценах на нефть.

Фьючерсы на нефть эталонных марок продолжают снижаться в ходе торговой сессии в четверг под давлением сохраняющихся опасений о рецессии. Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск подешевели на 2,17% - до $58,19 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже уменьшилась к этому времени на 1,32% - до $54,52 за баррель. Негативными факторами для рынка также является риск очередного витка напряженности в торговом конфликте США и Китая и данные о запасах нефти в США.

Власти Китая назвали решение США ввести дополнительные пошлины на импорт китайских товаров нарушением договоренностей между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Как говорится в сообщении Комитета Госсовета КНР по таможенным тарифам, "Китаю придется принять необходимые контрмеры". В сообщении не уточняется, о каких именно мерах идет речь.

Вместе с тем американские фондовые индексы в начале торгов в четверг пытаются скорректироваться вверх после обвала накануне, ставшего рекордным за текущий год, что оказало определенное позитивное влияние на динамику рубля во второй половине дня и позволило ему в значительной степени отыграть утренние потери.

Поддержку фондовому рынку США оказывает сильная отчетность ритейлера Walmart, а также позитивные статданные по американской экономике. Как стало известно в четверг, розничные продажи в США в июле повысились на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики в среднем ожидали роста показателя на 0,3%. Кроме того, производительность труда во втором квартале 2019 года увеличилась на 2,3%, а стоимость рабочей силы выросла на 2,4%. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 1,4%, второго - на 2%.

"Российский финансовый рынок накрыл негативный внешний фон, что привело к распродажам практически всех российских активов, и рубль в этом плане не стал исключением. Нацвалюте сложно противостоять падающей нефти в совокупности с обвалом на мировых фондовых площадках. Однако инвесторы не утрачивают надежд на скорую стабилизацию ситуации на мировых рынках, что позитивно отразится и на динамке рубля. В результате курс рубля может вернуться в диапазон 65,25-65,75 руб./$1 при условии, что котировки нефти стабилизируются в районе $58 за баррель Brent, а на мировых фондовых площадках активность продавцов снизится. При этом произошедшее за последние дни снижение нефтяных цен должно отразиться на сокращении объемов покупки валюты Минфином в рамках бюджетного правила, что также окажет определенную поддержку нацвалюте", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела валютных операций Совкомбанка Роман Фролов.

"Фаза высокой волатильности затрудняет прогнозирование краткосрочных движений нацвалюты, однако, исходя из фундаментальных метрик, текущие уровни доллара по отношению к рублю выглядят несколько завышенными, в первую очередь, относительно нефти и сохраняющейся невысокой страновой премии. И так как пока нет значимого повода для развития паники на мировых рынках, то текущие уровни как нефтяных котировок в диапазоне $58-60 за баррель Brent, так и позиции юаня могут считаться сбалансированными, что в итоге дает все основания рассчитывать на возврат доллара в среднесрочной перспективе в нижнюю часть зоны 65-66 руб./$1. Определяющими факторами для рубля в настоящее время выступают колебания глобального "аппетита к риску" и динамика цен на нефть", - считает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

По словам аналитиков Райффайзенбанка, сузившийся спред между 10-летними и 2-летними US Treasuries до нуля и достижение исторического минимума доходности 30-летних американских бумаг являются рыночными сигналами, указывающими на высокую вероятность наступления рецессии в США через 1-2 года. По крайней мере, исторически неположительный спред был верным сигналом рецессии. Тем не менее, у участников рынка пока остаются надежды на то, что Трамп и явная перспектива торговой войны заставят FOMC кардинально смягчить монетарные условия, что окажет поддержку рисковым активам.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 16 августа на 68,75 копейки, до 65,8907 руб./$1, и увеличил курс евро на 55,13 копейки, до 73,4550 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" вырос в четверг на 74,05 копейки по отношению к среде и составил 66,1354 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 62,13 копейки и составил 66,1827 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $5 млрд 90,485 млн, из которых $1 млрд 308,965 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 781,52 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 87,49 копейки по отношению к среде, до 73,8048 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК прибавил к закрытию среды 55,25 копейки и составил 73,7327 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR1 млрд 57,562 млн, из которых EUR283,616 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR773,946 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке рублевых краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) в четверг практически не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась за день всего на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,36% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 7,40% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась также на 2 б.п. - до 7,46% годовых, в то время как ставки на срок 3 и 6 месяцев не изменились и составили 7,63% и 7,64% годовых соответственно.