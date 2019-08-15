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Главная / Мнения аналитиков / "ВТБ Капитал" поднял рейтинг акций Мосэнерго до "держать" и акций ОГК-2 до "покупать"
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15 августа 2019 года 19:15
"ВТБ Капитал" поднял рейтинг акций Мосэнерго до "держать" и акций ОГК-2 до "покупать"
"ВТБ Капитал" пересмотрел прогнозные цены акций ПАО "Мосэнерго" (MOEX: MSNG), ПАО "ОГК-2" (MOEX: OGKB) и ПАО "ТГК-1" (MOEX: TGKA), сообщается в обзоре инвестбанка. По итогам переоценки для акций "Мосэнерго" была повышена рекомендация (рейтинг) с "продавать" до "держать", а для акций "ОГК-2" она была повышена с "держать" до "покупать". Для акций "ТГК-1" была подтверждена рекомендация "покупать". Оценки и рекомендации аналитиков для акций (цены в рублях): Новая прогнозная цена Мосэнерго - 2,45 (текущая цена - 2,3), рекомендация - держать; Новая прогнозная цена ОГК-2 - 0,72 (текущая цена - 0,5), рекомендация - покупать; Новая прогнозная цена ТГК-1 - 0,015 (текущая цена - 0,01), рекомендация - покупать.
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15 августа 2019 года 19:33
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.15 августа 2019 года 19:31
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.15 августа 2019 года 18:45
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.15 августа 2019 года 18:13
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.15 августа 2019 года 17:40
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.15 августа 2019 года 17:17
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.15 августа 2019 года 16:56
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.15 августа 2019 года 16:14
Опасения торговых войн бьют по российским акциям, провоцируя огромные оттоки средств из фондов GEM ETF - "БКС Глобал Маркетс"
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.15 августа 2019 года 15:59
"В четверг индексы МосБиржи и РТС обновили свои минимальные значения с мая текущего года. Таким образом, среднесрочная техническая картина в них ухудшилась. Теперь российские фондовые индексы попытаются "зацепиться" за текущие уровни за счет некоторой перепроданности. Однако слабость западных... читать дальше
.15 августа 2019 года 15:46
Москва. 15 августа. Доллар США и евро вновь умеренно подрастают в ходе торгов на "Московской бирже" в четверг днем, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне продолжающегося падения нефтяных цен и нестабильной конъюнктуры мировых рынков капитала. читать дальше
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.15 августа 2019 года 15:25
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.15 августа 2019 года 15:10
Индексный провайдер MSCI объявить итоги ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40, который является производным от индекса MSCI Russia, в ночь на 16 августа 2019 года по московскому времени. Все изменения вступят в силу 28 августа 2019 года. "Мы ожидаем, что существенных изменений в структуре... читать дальше
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