Цены евробондов РФ в четверг обновили многолетние максимумы на фоне растущих UST

Москва. 15 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг вновь подросли, обновив многолетние максимумы на фоне растущих в цене американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом незначительные.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию 14 августа на 12 базисных пунктов и составила 113,36% от номинала, что соответствует доходности 2,80% годовых (снижение на 5 пунктов к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries выросла за день на 13 базисных пунктов, составив 101,18% от номинала (доходность снизилась на 6 пунктов - до 1,465% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился всего на 1 пункт и составил 133,5 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 52 базисных пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 126,84% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта - до 4,11% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 43 пункта, поднявшись до 122,62% от номинала (доходность снизилась также на 3 пункта и составила 4,08% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 9 базисных пунктов - до 108,55% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта - до 3,33% годовых), евробонды с погашением в 2023 году - на 13 базисных пунктов, до 108,03% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта - до 2,78% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 60 базисных пунктов, подорожав до 118,29% от номинала (доходность снизилась на 3,5 пункта и составила 4,135% годовых), новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 26 базисных пунктов, до 105,97% от номинала (доходность снизилась на 3,5 пункта - до 3,38% годовых).

"Сегодня российские суверенные еврооблигации показали очередной ценовой максимум. Отечественные евробонды следуют вслед за US Treasuries, пытаясь сохранить достигнутые уровни суверенных спредов к базовым активам. Таким образом, российские еврооблигации в последние дни полностью повторяют динамику американских казначейских обязательств, а последние активно растут в цене на фоне бегства инвесторов в качество. Примечательно, но рублевые гособлигации, которые обычно демонстрируют согласованную динамику с евробондами, сейчас не растут в цене на фоне снижающегося курса рубля. То есть сейчас наблюдается некоторая раскорреляция между двумя долговыми сегментами - валютным и рублевым", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.