ФРС США снизит ключевую ставку в сентябре на 50 б.п., и это может привести к росту доходности по долгосрочным облигациям - Julius Baer

"Основная часть кривой доходности на некоторое время в среду показала инверсию, когда доходность по 2-летним облигациям превысила доходность по 10-летним бумагам после того, как слабые экономические показатели Германии и Китая усилили опасения о начале рецессии. Кривая доходности является известным индикатором начала рецессии, поскольку инверсия в сегменте 2-летних и 10-летних облигаций предшествовала практически всем рецессиям за последние 70 лет. Тем не менее, мы по-прежнему считаем, что ситуация на рынке облигаций сильно искажена и ее нужно воспринимать критически. Более того, мы ожидаем, что важный сегмент 10-летних и 2-летних облигаций кривой доходности США будет более стабильным, если оценивать его понедельно или помесячно. Мы продолжаем ожидать, что ФРС США снизит ключевую ставку в сентябре на 50 б.п., и это может привести к росту доходности по долгосрочным облигациям, а также продлить деловой цикл и бычий рынок. В таких условиях циклические акции и сегмент недооцененных акций, как правило, показывают хорошие результаты", - говорится в комментарии руководителя отдела анализа фондовых рынков Julius Baer Патрика Ланга.