Рынок нефти стал индикатором уровня опасений по поводу начала рецессии - Julius Baer

Сочетание слабого промышленного производства в Китае и снижения ВВП экономики Германии во II квартале текущего года оказали значительное давление на финансовые рынки в среду, отмечается в комментарии Julius Baer. Рынки облигаций забили тревогу о приближении рецессии, вызвав снижение доходности по гособлигациям. В результате, котировки нефти упали более чем на 4% в ходе торговой сессии, однако к концу дня вернули часть потерянных позиций.

Дополнительное негативное влияние на рынок оказал неожиданный рост запасов сырой нефти в США, указывает главный макроэкономист и руководитель исследований проблем будущих поколений Julius Baer Норберт Рюкер. На фоне активного роста производства сланцевой нефти и слабого спроса, на североамериканском рынке сохраняется достаточный объем предложения, а запасы значительно превышают средние исторические уровни. Кроме того, потребление бензина в США в последние месяцы снижалось, а этот сегмент спроса на нефть имеет глобальное значение. Эти данные, по мнению эксперта, лишь усугубляют опасения по поводу приближения рецессии.

"Мы полагаем, что агрессивная кредитно-денежная политика финансовых регуляторов сможет остановить снижение на рынках и продлит экономический цикл. Тем не менее, в следующем году темпы роста экономики будут слишком низкие, чтобы существенно поддержать спрос на нефть. Улучшение эффективности использования топлива является дополнительным негативным фактором. Мы сохраняем нейтральную позицию по рынку нефти. Фундаментальные факторы ослаблены, однако это уже во многом учтено в "бычьих" настроениях игроков", - заключает Норберт Рюкер.