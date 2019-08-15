Рубль остаётся защищённым высокой реальной доходностью, а также сильными фундаментальными параметрами - "Открытие Брокер"

"Рубль продолжил слабеть, реагируя на слабость сырьевых контрактов, но "коллеги по сырьевому цеху" уже начали разворачиваться. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3870 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 7,36%, недельная - до 7,40%, а месячная - до 7,46%. В условиях бегства капитала из риска сложно было ожидать упорства от рубля, но всё же его ослабление носит ограниченный характер. Рубль остаётся защищённым высокой реальной доходностью, а также сильными фундаментальными параметрами. По сути, можно говорить лишь о спекулятивном краткосрочном давлении. При малейших признаках снижения тревожности на рынках укрепление российской валюты будет столь же динамичным. Кроме того, поддержку рублю в ближайшие пару недель будет оказывать налоговый период, да и высокий туристический сезон постепенно подходит к завершению", - отмечает в комментарии ведущий аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.