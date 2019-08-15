Среднесрочная техническая картина по индексам МосБиржи и РТС ухудшилась - ИК "Алго Капитал"

"В четверг индексы МосБиржи и РТС обновили свои минимальные значения с мая текущего года. Таким образом, среднесрочная техническая картина в них ухудшилась. Теперь российские фондовые индексы попытаются "зацепиться" за текущие уровни за счет некоторой перепроданности. Однако слабость западных рынков акций и нефтяных котировок пока не позволяет рассчитывать на легкий разворот вверх", - говорится в комментарии ИК "Алго Капитал".

"К середине торгового дня основные российские фондовые индексы МосБиржи и РТС демонстрируют умеренное разнонаправленное отклонение по отношению к уровням предыдущего закрытия. Рублевый индекс МосБиржи сумел отыграть свою заметную внутридневную просадку. Что же касается долларового индекса РТС, то он продолжает выглядеть слабо в связи с продолжающимся ослаблением курса рубля по отношению к североамериканской валюте.

Добавим, что внутри дня ситуация на локальном фондовом рынке не выглядит угрожающей. Однако не стоит забывать, что в четверг индексы МосБиржи и РТС обновили свои минимальные значения с мая текущего года. Таким образом, среднесрочная техническая картина в них ухудшилась. Теперь российские фондовые индексы попытаются "зацепиться" за текущие уровни за счет некоторой перепроданности. Однако слабость западных рынков акций и нефтяных котировок пока не позволяет рассчитывать на легкий разворот вверх.

Иными словами, объективные факторы пока не способствуют уверенному росту российского рынка акций. Уместны лишь выборочные покупки в отдельных бумагах, связанные с техническими факторами и значимыми корпоративными событиями. Но не стоит сбрасывать со счетов вероятность непродолжительных всплесков оптимизма, подобных тому, что мы наблюдали во вторник вечером. Например, президент США вполне способен сдвинуть рынки на пару процентов вверх очередным заявлением по поводу Китая или Ирана. Впрочем, нельзя исключать и обратной ситуации. Отношения США и Китая могут ухудшиться по мере развития ситуации с протестами в Гонконге.

В настоящее время индекс МосБиржи стабилизировался около уровня предыдущего закрытия, вблизи отметки 2640 пунктов. Сегодня в США выходит большое количество важных статистических показателей. Скорее всего, они лишь добавят рынкам волатильности, но не укажут однозначного направления для открытия новых позиций. Поэтому мы ожидаем его закрытия индекса МосБиржи недалеко от текущего уровня, с умеренным отклонением в пределах 0,5-0,7% по итогам дня", - отмечает старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.