Рубль днем продолжает снижаться к доллару и евро на фоне падающей нефти

Москва. 15 августа. Доллар США и евро вновь умеренно подрастают в ходе торгов на "Московской бирже" в четверг днем, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне продолжающегося падения нефтяных цен и нестабильной конъюнктуры мировых рынков капитала.

Курс доллара США в 15:00 МСК составил 66,22 руб./$1, что на 20,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов (на пике роста доллар достигал 66,585 руб./$1). Евро при этом стоил 73,8375 руб./EUR1, подорожав на 27,75 копейки (в ходе торгов единая европейская валюта достигала отметки 74,2475 руб./EUR1, максимума с 11 марта). Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла к середине дня на 24 копейки - до 69,65 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 16 августа на 68,75 копейки, до 65,8907 руб./$1, и увеличил курс евро на 55,13 копейки, до 73,4550 руб./EUR1.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", формированию негативной динамики российского рубля в основных валютных парах способствует прежде всего нестабильная ситуация на мировых рынках капитала из-за опасений инвесторов за возможную рецессию в крупнейших экономиках мира на фоне обострившегося торгового конфликта между США и Китаем, что негативно сказывается и на динамике товарных рынков, в том числе ценах на нефть.

Нефтяные котировки продолжают снижаться в четверг днем после заметного падения накануне на опасениях наступления рецессии в США в среднесрочной перспективе, что негативно скажется на спросе на топливо. Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск подешевели на 1,66% - до $58,49 за баррель. На торгах в среду цена упала на 2,97% и составляла на закрытие $59,48 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже снизилась к этому времени на 1,12% - до $54,63 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на 3,27%, до $55,23 за баррель.

Кроме того, давление на нефтяной рынок оказывает опубликованная накануне в США статистика по запасам. Согласно отчету министерства энергетики США, товарные запасы нефти в Штатах за минувшую неделю выросли на 1,58 млн баррелей. Это стало неожиданностью для рынка, ожидавшего сокращения запасов на 2,5 млн баррелей на фоне повышенного спроса на топливо летом. Вместе с тем запасы бензина в США сократились на 1,41 млн баррелей, несмотря на ожидавшийся рост на 1,15 млн баррелей, а запасы дистиллятов упали на 1,94 млн баррелей вместо прогнозируемого повышения на 1 млн баррелей.

Фондовые индексы стран Западной Европы снижаются второй день подряд в четверг на фоне пессимистичных настроений на рынке и опасений инвесторов по поводу рецессии в мировой экономике. Главным негативным фактором для мировых финансовых рынков остается новость о том, что доходность двухлетних американских гособлигаций поднялась выше доходности эталонных 10-летних госбондов впервые с 2007 года. Такая ситуация, известная как инверсия кривой доходности, считается сигналом скорого наступления рецессии - она проявлялась примерно за полтора года до пяти последних экономических спадов в Штатах. По сути, инверсия кривой доходности отражает ожидания инвесторов, что рост экономики в стране замедлится настолько, что центробанку придется снижать краткосрочные процентные ставки для стимулирования экономического роста.

Существенным риском для мировой экономики остается торговый конфликт США и Китая. Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на гуманный подход властей КНР к решению кризиса в Гонконге, и вновь выразил уверенность в желании китайской стороны заключить торговую сделку с Вашингтоном. Также Трамп вновь заявил, что китайская экономика страдает от введенных им пошлин. Именно поэтому, по его мнению, в Пекине хотели бы договориться с Вашингтоном по спорным торговым вопросам.

"Фаза высокой волатильности затрудняет прогнозирование краткосрочных движений нацвалюты, однако, исходя из фундаментальных метрик, текущие уровни доллара по отношению к рублю выглядят несколько завышенными, в первую очередь, относительно нефти и сохраняющейся невысокой страновой премии. И так как пока нет значимого повода для развития паники на мировых рынках, то текущие уровни как нефтяных котировок в диапазоне $58-60 за баррель Brent, так и позиции юаня могут считаться сбалансированными, что в итоге дает все основания рассчитывать на возврат доллара в среднесрочной перспективе в нижнюю часть зоны 65-66 руб./$1. Определяющими факторами для рубля в настоящее время выступают колебания глобального "аппетита к риску" и динамика цен на нефть", - считает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов.

По словам аналитиков Райффайзенбанка, восстановление финансовых рынков после сообщения Трампа о том, что до конца этого года не будут введены повышенные тарифы на весь импорт из Китая, оказалось краткосрочным, и в среду индекс S&P упал на 3%. Сохраняющиеся разногласия между сторонами по 7 структурным вопросам увеличивают вероятность масштабной торговой войны с риском наступления рецессии в США раньше, чем это могло бы произойти. Сузившийся спред между 10-летними и 2-летними US Treasuries до нуля и достижение исторического минимума доходности 30-летних американских бумаг являются рыночными сигналами, указывающими на высокую вероятность наступления рецессии в США через 1-2 года. По крайней мере, исторически неположительный спред был верным сигналом рецессии. Тем не менее, у участников рынка пока остаются надежды на то, что Трамп и явная перспектива торговой войны заставят FOMC кардинально смягчить монетарные условия, что окажет поддержку рисковым активам.

"Инверсия кривой доходности US Treasuries усилила рискофобию; при этом факторов, способных ограничить волатильность на рынках, на ближайшую неделю не просматривается. Поскольку за последние 60 лет каждый раз, когда в США возникала рецессия, ранее отмечалась инверсия кривой доходности гособлигаций, инвесторы по всему миру забили тревогу и стали избавляться от рискованных активов. В результате нефтяной и фондовый рынки просели накануне на 3%, а большинство валют развивающихся рынков подешевели приблизительно на 1%. Российский рубль оказался одной из наименее устойчивых валют в этом сегменте. Резкое ослабление рубля, вероятно, обусловлено тем, что в течение последних двух недель он был одной из самых волатильных валют развивающихся рынков, поэтому его курс слишком сильно реагирует на перепады глобальных настроений. Поскольку в преддверии ежегодного симпозиума ФРС США в следующую пятницу значимых событий, которые могли бы успокоить инвесторов, почти не ожидается, курс рубля на будущей неделе останется довольно волатильным на фоне общей нестабильности глобальных рынков", - полагают аналитики Sberbank CIB.

Ставки на рынке рублевых краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) в четверг практически не изменились по сравнению с предыдущим торговым днем. В частности, ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась за день всего на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,36% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 7,40% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась также на 2 б.п. - до 7,46% годовых, в то время как ставки на срок 3 и 6 месяцев не изменились и составили 7,63% и 7,64% годовых соответственно.