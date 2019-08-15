Потенциал роста акций Horizon Therapeutics на ближайшие 12 месяцев может составить 16,0% - ГК "ФИНАМ"

Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" обновило рекомендации по акциям биофармацевтической компании Horizon Therapeutics, специализирующейся преимущественно на препаратах от редких заболеваний. Акции компании принесли за прошлый год инвесторам доходность более 37% годовых, однако, с точки зрения аналитиков, эти бумаги все еще остаются недооцененными. Акциям Horizon Therapeutics присвоена рекомендация "Покупать", потенциал роста - 16% от текущих уровней.

Horizon Therapeutics - базирующаяся в Дублине биофармацевтическая компания, специализирующаяся преимущественно на препаратах от редких заболеваний. У Horizon Therapeutics насчитывается 10 коммерциализированных препаратов по трем направлениям - орфанные заболевания, ревматология и недуги первичного звена.

Положительным фактором аналитики "ФИНАМА" считают завершенное в прошлом мае приобретение фирмы River Vision с ее экспериментальным наименованием teprotumumab для лечения редкого недуга - тиреоидной болезни глаз, для которой пока не существует одобренной FDA терапии. В случае одобрения этот препарат сулит компании дополнительный поток выручки.

Преимуществом Horizon по сравнению со многими конкурентами по сектору долгое время являлся тот факт, что в 2014 году компания успела переместиться из американской в ирландскую налоговую юрисдикцию еще до того, как вокруг этой тенденции в фармацевтическом секторе поднялся шум на официальном уровне.

Что касается финансовых результатов за второй квартал, выручка компании увеличилась на 5,9% г/г до $320,6 млн и превзошла усредненные ожидания рынка на $24,33 млн; чистый убыток составил $5,1 млн, при этом скорректированная прибыль на акцию достигла 49 центов и на 12 центов опередила прогнозы.

"Акции Horizon Therapeutics за последний год принесли доходность в размере 37,1%, в разы опередившую доходность американского рынка в целом. Мы положительно оцениваем опубликованную компанией отчетность за второй квартал и считаем, что продажи Horizon Pharma в орфанном и ревматологическом сегментах сохраняют потенциал роста. Мы по-прежнему считаем акции компании недооцененными с фундаментальной точки зрения, при этом потенциал их роста на ближайшие 12 месяцев может составить 16,0%", - говорит ведущий аналитик ГК "ФИНАМ" Зарина Саидова.