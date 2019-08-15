Рынок акций РФ утром консолидируется при смешанной динамике фишек, подрос Аэрофлот

Москва. 15 августа. Рынок акций РФ утром в четверг консолидируется при смешанной динамике "фишек" на фоне попыток стабилизации внешних площадок после падения, спровоцированного опасениями замедления мировой экономики и рецессии в США; подросли акции "Аэрофлота" и ПАО "Полюс".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2637,15 пункта (без изменений), индекс РТС - 1259,88 пункта (+0,02%); цены основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2,1%.

Доллар просел до 65,93 рубля (-0,09 рубля).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+1%), ПАО "Полюс" (+0,7%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,5%), "Распадской" (MOEX: RASP) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%).

Просели бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,7%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,5%), "Мосбиржи" (-1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,7% "префы").

Индексы в США накануне упали в среднем на 3%, зафиксировав худшую динамику с начала года на опасениях рецессии в США, а также из-за слабых статданных из Германии и Китая.

В ходе торгов в среду доходность 2-летних американских гособлигаций поднималась выше доходности эталонных 10-летних US Treasuries впервые с 2007 года. Такая ситуация, известная как инверсия кривой доходности, считается сигналом скорого наступления рецессии в стране - она предваряла пять последних экономических спадов в Штатах.

Темпы роста промпроизводства в Китае в июле замедлились до минимального уровня за 17 лет. Объем промпроизводства увеличился на 4,8% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года после скачка на 6,3% в июне, тогда как консенсус-прогноз экспертов предусматривал рост на 5,8%.

ВВП Германии во втором квартале снизился на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. В годовом выражении рост ВВП с поправкой на число рабочих дней составил 0,4%. Эксперты в среднем ожидали уменьшения первого показателя на 0,1% и повышения второго на 0,1%.

В Азии в четверг снижение индексов замедлилось (японский Nikkei 225 снизился на 1,2%, однако китайский Shanghai Composite отыграл потери и вышел в "плюс" на 0,3%), консолидируется Европа (FTSE просел на 0,3%, DAX, CAC40 растут на 0,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,5%).

Нефть в четверг замедлила откат, спровоцированный ранее опасениями наступления рецессии в США в среднесрочной перспективе, что негативно скажется на спросе на топливо; но цена Brent находится на $0,6 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 14 августа.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $59,26 за баррель (-0,4% и -3% накануне), сентябрьская цена WTI - $55,17 за баррель (-0,1% и -3,3% в среду).

Кроме того, как следует из отчета министерства энергетики США, товарные запасы нефти в Штатах за минувшую неделю выросли на 1,58 млн баррелей. Это стало неожиданностью для рынка, ожидавшего сокращения запасов на 2,5 млн баррелей на фоне повышенного спроса на топливо летом.

Между тем, спрос на бензин вырос на минувшей неделе на 281 тыс. баррелей в сутки, до максимальных с 1990 года 9,93 млн б/с.

По оценке ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, недавние распродажи на рынке акций выглядят избыточными, даже с учетом перспектив ухудшения состояния мировой экономики. Вместе с тем, обстановка на рынках в целом характеризуется повышенным спросом на "защитные" активы, что выразилось, в частности, в уходе доходности по 30-летним казначейским облигациям США ниже уровня 2,0% годовых впервые в истории.

Как следствие, продажи на развивающихся рынках могут возобновиться по любому поводу, которым может стать статистика. В Великобритании выйдут данные по розничной торговле (11:30 МСК), а в США - данные по промпроизводству и розничной торговле (15:30 МСК). Кроме того, крупный оператор сети розничной торговли США Walmart опубликует отчетность (14:00 МСК). На валютном рынке в начале торгов возможна приостановка роста доллара вблизи отметки 66 руб./$1, но период повышенной волатильности, по всей вероятности, еще не завершен, считает аналитик.

По словам аналитика "Алор брокер" Алексея Антонова, оптимизм относительно переноса сроков введения торговых пошлин США в отношении китайских товаров не долго правил рынком - накануне по всем финансовым площадкам прокатилась мощнейшая волна распродаж, никаких фундаментальных или новостных причин для которой не было. Это говорит о том, что рынки с большой вероятностью вошли в "медвежью" фазу. Упавший рубль удержал от сильного снижения бумаги металлургов, но вряд ли это надолго: при следующем негативе волна распродаж пройдется и по ним.

Нефть Brent опускалась к сильной поддержке $58,5 за баррель, но она устояла, что дает надежды на еще одну попытку отскока нефти в район $64 за баррель. Утром в четверг внешний фон улучшился, нефть Brent борется за отметку $59 за баррель, поэтому рынок акций РФ умеренно подрос за счет закрытия "коротких" позиций игроками. Однако увлекаться покупками не стоит, поскольку в последние дни картина роста американских фьючерсов в период азиатской сессии не раз менялась на противоположную в течение европейских торгов. С большой вероятность индекс МосБиржи все же сползет в район 2600 пунктов, где следует принимать решение о спекулятивной покупке бумаг "на отскок". Среднесрочным инвесторам рекомендуется искать моменты если не для полного выхода, то для серьезного сокращения портфелей. Скорее всего, рынок еще даст возможность купить акции по более низкой цене. Пока позитивно выглядят лишь акции "Полюса" и других золотодобывающих компаний, которые могут продолжить отыгрывать рост золота, и бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS), валютная "подушка безопасности" которого будет надуваться при девальвации рубля, считает Антонов.

Как отмечает директор по аналитике ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Верников, инвесторы боятся кризиса в Азии. Эскалация беспорядков в Гонконге может привести к военному вмешательству Китая. Далее на Китай будут наложены санкции США и произойдет бегство инвесторов. Естественно, экономика Китая замедлится и упадет спрос и цены на сырье. Также у инвесторов крепнут ожидания мировой рецессии (накануне на короткое время доходность облигаций 10-летнего казначейства США упала на один базисный пункт ниже доходности 2-летнего выпуска UST).

Сейчас на рынке сложилась такая ситуация, что инвесторы слабо реагируют на позитивные новости и гиперболизируют негативные. Надежда на лучшее состоит в том, что ФРС на своем очередном заседании скорректирует свою политику в пользу большего либерализма, дав соответствующий комментарий, однако очередное заседание ФРС будет только 18 сентября, а пока поводов для оптимизма немного, считает Верников.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, американский рынок показал обвальное снижение на фоне опасений рецессии и ограниченности возможностей действий ФРС. В целом инверсия доходностей по двух- и 10-летним казначейским обязательствам далеко не означает наступление рецессии и уж точно не означает долгий и жестокий провал фондовых индексов. Более того, исторические данные за последние лет 40 говорят о росте рынка после такого события. Однако в этот раз ситуация складывается таким образом, что в ФРС могут быть ограничены в выборе инструментов стимулирования экономики и поддержания финансового рынка на фоне рисков инфляции. Доходность по 10-летним казначейским бумагам упала уже ниже 1,56%, а германские аналогичные бонды вовсе предлагают отрицательную доходность на уровне 0,65%.

Плюс к ограниченности инструментов ФРС на рынок давит реальная торговая война, которая нарушает прежние экономические связи и грозит перейти в еще более неприятную фазу. Торговый советник Белого дома Питер Наварро в очередной раз обвинил Китай в проникновении в информационные сети американских корпораций, воровстве технологий, нарушении авторских прав, да и ко всему прочему, в валютных манипуляциях. Естественно, что с таким багажом сложно рассчитывать на продуктивные переговоры и, тем более, на их скорое завершение.

Тем временем, рынки Азии в четверг уже не стали повторять масштаб падения в США. Для российского рынка акций зоной поддержки выступает область 2600-2620 пунктов по индексу МосБиржи, отмечает аналитик.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "ОР" (MOEX: OBUV) (+17,9%), ГДР X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (+3,6%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (+1,7%).

Подешевели бумаги ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-17,1%), АО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-2,8% и -4,6% "префы"), "МРСК Северо-Запада" (MOEX: MRKZ) (-2,3%), "Энел Россия" (MOEX: ENRU) (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 8,572 млрд рублей (из них 2,419 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).