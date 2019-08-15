Перспективы спроса на «черное золото» выглядят туманно ввиду замедления экономики Китая и его торговой войны с США - "Нордеа Банк"

"Нефтяные котировки снова находятся ниже отметки $60/bbl, снизившись на более чем 3% по итогам вчерашней торговой сессии. Волна распродаж на глобальных площадках, спровоцированная страхами по поводу надвигающейся рецессии в американской экономике, оказала давление и на нефтяной рынок. Перспективы спроса на «черное золото» и так выглядят довольно туманно ввиду замедления китайской экономики и продолжающейся торговой войны между США и Китаем, а возможное сокращения выпуска в США может только усилить негативное влияния на спрос. Локальным фактором, который вчера усилил давление на нефтяные котировки, стал рост запасов сырья в Штатах вторую неделю подряд. В результате, восстановление цен на нефть после того, как администрация Трампа сообщила о переносе сроков введения дополнительных пошлин на импортные товары из Китая, сменилось падением и было полностью отыграно рынком. Сегодня нефтяные контракты продолжат торговаться в русле остальных рисковых активов. Напомним, что в пятницу будет опубликован ежемесячный отчет ОПЕК, однако его влияние на нефтяной рынок вряд ли будет существенным", - отмечают в обзоре аналитики "Нордеа Банка".