Рассчитываем на возврат пары доллар/рубль в нижнюю часть диапазона 65-66 руб./долл. в течение дня - Промсвязьбанк

"Фаза высокой волатильности затрудняет прогнозирование текущих движений в рубле, однако, исходя из фундаментальных метрик, мы расцениваем текущие уровни в паре доллар/рубль как несколько завышенные, в первую очередь, относительно нефти и сохраняющейся невысокой страновой премии. И так как не видим значимого повода для развития паники на мировых рынках, оцениваем текущие уровни нефтяных котировок (58-60 долл./барр. по марке Brent), как и позиции юаня как сбалансированные, надеемся на возврат пары в нижнюю часть зоны 65-66 руб./долл. Консервативный взгляд на рубль на горизонте нескольких недель мы сохраняем, ожидая в базовом сценарии смещения пары доллар/рубль, в отсутствие новых внешних шоков и при сохранении цен на нефть в целевом диапазоне, в район 66-67 руб./долл. к началу осени. Признаки нормализации конъюнктуры мировых рынков и переход нефти в диапазон 58-60 долл./барр. по марке Brent позволяют нам сегодня рассчитывать на возврат пары доллар/рубль в нижнюю часть диапазона 65-66 руб./долл. Определяющими факторами для рубля в настоящее время, по нашему мнению, являются колебания глобального аппетита к риску и динамика цен на нефть", - говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Евгения Локтюхова.