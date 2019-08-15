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Главная / Мнения аналитиков / Рассчитываем на возврат пары доллар/рубль в нижнюю часть диапазона 65-66 руб./долл. в течение дня - Промсвязьбанк
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15 августа 2019 года 11:16
Рассчитываем на возврат пары доллар/рубль в нижнюю часть диапазона 65-66 руб./долл. в течение дня - Промсвязьбанк
"Фаза высокой волатильности затрудняет прогнозирование текущих движений в рубле, однако, исходя из фундаментальных метрик, мы расцениваем текущие уровни в паре доллар/рубль как несколько завышенные, в первую очередь, относительно нефти и сохраняющейся невысокой страновой премии. И так как не видим значимого повода для развития паники на мировых рынках, оцениваем текущие уровни нефтяных котировок (58-60 долл./барр. по марке Brent), как и позиции юаня как сбалансированные, надеемся на возврат пары в нижнюю часть зоны 65-66 руб./долл. Консервативный взгляд на рубль на горизонте нескольких недель мы сохраняем, ожидая в базовом сценарии смещения пары доллар/рубль, в отсутствие новых внешних шоков и при сохранении цен на нефть в целевом диапазоне, в район 66-67 руб./долл. к началу осени. Признаки нормализации конъюнктуры мировых рынков и переход нефти в диапазон 58-60 долл./барр. по марке Brent позволяют нам сегодня рассчитывать на возврат пары доллар/рубль в нижнюю часть диапазона 65-66 руб./долл. Определяющими факторами для рубля в настоящее время, по нашему мнению, являются колебания глобального аппетита к риску и динамика цен на нефть", - говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка Евгения Локтюхова.
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15 августа 2019 года 13:43
Альфа-банк начал анализ рекрутингового сервиса HeadHunter, сообщается в обзоре аналитиков банка Анны Курбатовой и Олеси Воробьевой. Прогнозная стоимость американских депозитарных акций (ADS) HeadHunter, установленная экспертами, составляет $21,5 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана... читать дальше
.15 августа 2019 года 13:16
Потенциал роста акций Horizon Therapeutics на ближайшие 12 месяцев может составить 16,0% - ГК "ФИНАМ"
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" обновило рекомендации по акциям биофармацевтической компании Horizon Therapeutics, специализирующейся преимущественно на препаратах от редких заболеваний. Акции компании принесли за прошлый год инвесторам доходность более 37% годовых, однако, с точки зрения... читать дальше
.15 августа 2019 года 12:38
"Курс рубля в четверг ослабляется до значений вблизи 66,2 после попыток сдержанной коррекции в сторону укрепления валюты до уровней 65,6-65,7, - отмечается в комментарии главного аналитики "БКС Премьер" Антона Покатовича. - Рынкам не удалось удержать хрупкий оптимизм от надежд на деэскалацию... читать дальше
.15 августа 2019 года 12:06
Совокупный объем налоговых платежей в августе составит более 1,7 трлн руб., что может оказать локальную поддержку рублю - Банк "Санкт-Петербург"
"На фоне ухода инвесторов из рисковых активов рубль ослабел к доллару США, торгуется сегодня около 66 руб./$. Сегодня с уплаты страховых взносов в РФ начнется налоговый период. По нашим оценкам, платежи составят около 670 млрд руб., что может оказать локальную поддержку рублю. Следующая важная... читать дальше
.15 августа 2019 года 11:40
Москва. 15 августа. Рынок акций РФ утром в четверг консолидируется при смешанной динамике "фишек" на фоне попыток стабилизации внешних площадок после падения, спровоцированного опасениями замедления мировой экономики и рецессии в США; подросли акции "Аэрофлота" и ПАО "Полюс". читать дальше
.15 августа 2019 года 11:29
Перспективы спроса на «черное золото» выглядят туманно ввиду замедления экономики Китая и его торговой войны с США - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки снова находятся ниже отметки $60/bbl, снизившись на более чем 3% по итогам вчерашней торговой сессии. Волна распродаж на глобальных площадках, спровоцированная страхами по поводу надвигающейся рецессии в американской экономике, оказала давление и на нефтяной рынок. Перспективы... читать дальше
.15 августа 2019 года 11:01
Рубль продолжает оставаться во власти глобальных негативных настроений относительно перспектив мировой экономики - "Нордеа Банк"
"В среду ослабление рубля на 1,7% в паре с долларом и на 1,4% паре с евро происходило в рамках глобального бегства от риска после того, как спред между доходностями десятилетних и двухлетних американских казначейских облигаций стал отрицательным. Прошедшие накануне размещения ОФЗ характеризовались... читать дальше
.15 августа 2019 года 10:50
Финансовые результаты за 2 кв. 2019 г. по МСФО оказались ожидаемо хорошими, но отсутствие новых решений по дивидендам разочаровало рынок, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб". В среду Интер РАО (IRAO RX – без рекомендации) опубликовало в целом хорошую финансовую отчетность за 2 кв. 2019 г.... читать дальше
.15 августа 2019 года 10:39
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Интер РАО" (MOEX: IRAO) с 9,20 рубля до 9,80 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в... читать дальше
.15 августа 2019 года 10:32
"Ожидания снижения ключевой ставки обеспечивают устойчивость ОФЗ к ухудшению внешней конъектуры. На ближайшую неделю ждем сохранения доходности ОФЗ вблизи текущих уровней", - говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Оптимизм на глобальных рынках, сохраняющийся в первой половине среды, помог Минфину... читать дальше
.15 августа 2019 года 10:20
Москва. 15 августа. Доллар США и евро умеренно снизились на "Московской бирже" в четверг утром, рубль укрепился к бивалютной корзине в рамках коррекции на фоне наметившейся стабилизации ситуации на мировых рынках капитала. читать дальше
.15 августа 2019 года 10:17
Вслед за рекордным позитивным днем во вторник сессия среды принесла существенные убытки на фоне ухудшения настроений на мировых финансовых рынках, а также подтверждения роста запасов нефти в Штатах по данным от EIA, говорится в комментарии "БКС Брокер". "Ухудшению настроений на мировых рынках... читать дальше
.15 августа 2019 года 10:06
"Судя по тому, как быстро рубль отдал завоевания вторника, "хребет" его роста выглядит окончательно сломленным, а позитивные новости воспринимаются в качестве хорошей возможности продать российскую валюту на всплесках. Это очень важное изменение в динамике USD/RUB и EUR/RUB вблизи уровней... читать дальше
.15 августа 2019 года 09:59
"Фьючерс Brent в ходе торгов среды продемонстрировал существенное снижение до уровня 58,36 долларов за баррель, а в ходе утренних торгов четверга цена по инструменту расположена в районе 59 долларов. Среди факторов давления на цены на энергоносители хотелось бы отметить слабые статданные из Китая... читать дальше
.15 августа 2019 года 09:55
Москва. 15 августа. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг могут немного подрасти благодаря наметившемуся улучшению ситуации на мировых рынках капитала после обвала накануне, полагают аналитики. читать дальше
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