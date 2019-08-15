На ближайшую неделю ждем сохранения доходности ОФЗ вблизи текущих уровней - Промсвязьбанк

"Ожидания снижения ключевой ставки обеспечивают устойчивость ОФЗ к ухудшению внешней конъектуры. На ближайшую неделю ждем сохранения доходности ОФЗ вблизи текущих уровней", - говорится в обзоре Промсвязьбанка.

"Оптимизм на глобальных рынках, сохраняющийся в первой половине среды, помог Минфину успешно провести аукцион и разместить ОФЗ 26229 (погашение в ноябре 2025 г.) в запланированном объеме на 20 млрд руб. Доходность размещения по средневзвешенной цене составила 7,19%, что на 2 б.п. ниже итогов закрытия торгов в предыдущий день. Спрос на аукционе составил 47 млрд руб.

Результаты двух последних аукционов подтвердили сохранение интереса инвесторов к российским гособлигациям. Спрос на 6-летние ОФЗ с доходностью ниже ключевой ставки отражает довольно сильные ожидания смягчения ДКП. Вышедшие в среду данные о снижении потребительских цен за неделю с 6 по 12 августа подтвердили тренд по приближению инфляции к 4% таргету Банка России. Если по итогам августа инфляция снизится до 4,4% с 4,6% в июле, то это будет поводом для снижения ключевой ставки ЦБ РФ в сентябре-октябре. Динамика ставок по депозитам также отражает ожидания банков снижения ключевой ставки. В среду ЦБ РФ сообщил о снижении максимальной ставки в топ-10 банков в первой декаде августа на 25 б.п. – до 6,82%. Согласно данным FR, более сильное снижение ставок банки проводят по вкладам на срок 1,5–2,0 года. Кривая ставок по вкладам на срок более 1 года приобрела плоский вид. Удешевление стоимости фондирования банков поддержит спрос на ОФЗ.

Ожидания снижения ключевой ставки обеспечивают устойчивость ОФЗ к ухудшению внешней конъектуры. На ближайшую неделю ждем сохранения доходности ОФЗ вблизи текущих уровней", - пишет в обзоре Промсвязьбанка аналитик Дмитрий Монастыршин.