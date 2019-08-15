Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут немного подрасти

Москва. 15 августа. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг могут немного подрасти благодаря наметившемуся улучшению ситуации на мировых рынках капитала после обвала накануне, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду падением примерно на 3%, зафиксировав худшую динамику с начала года на опасениях рецессии в США, а также из-за слабых статданных из Германии и Китая. В ходе торгов в среду доходность двухлетних американских гособлигаций поднималась выше доходности эталонных 10-летних US Treasuries впервые с 2007 года. Такая ситуация, известная как инверсия кривой доходности, считается сигналом скорого наступления рецессии в стране - она предваряла пять последних экономических спадов в Штатах. Снижение доходности долгосрочных гособлигаций США также объясняется высоким спросом на эти бумаги, потому что доходность по бондам других развитых экономик, включая Японию и большинство стран Европы, находится ниже нулевой отметки.

Тем временем темпы роста промпроизводства в Китае в июле замедлились до минимального уровня за 17 лет. Объем промпроизводства увеличился на 4,8% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года после скачка на 6,3% в июне, тогда как консенсус-прогноз экспертов предусматривал рост на 5,8%. Федеральное статистическое агентство ФРГ (Destatis) обнародовало предварительные данные по ВВП Германии за второй квартал, указавшие на снижение экономики на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. В годовом выражении рост ВВП с поправкой на число рабочих дней составил 0,4%. Эксперты в среднем ожидали уменьшения первого показателя на 0,1% и повышения второго на 0,1%.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в ходе торгов в четверг после обвала рынка акций США накануне, но темпы падения рынков свидетельствуют о снижении активности продавцов. Японский индекс Nikkei 225 потерял 1,35%. Китайский Shanghai Composite снижается всего на 0,3%, как и Shenzhen Composite. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 падает на 2,9%, новозеландский NZX 50 - на 1,3%, индонезийский Jakarta Composite - на 1,1%. Биржи Южной Кореи закрыты в четверг в связи с празднованием Дня независимости страны. Также День независимости 15 августа празднуется в Индии. Гонконгский индекс Hang Seng поднимается менее чем на 0,1% на заявлениях президента США Дональда Трампа о том, что он надеется на гуманный подход властей КНР к решению кризиса в Гонконге. Также президент вновь выразил уверенность в желании китайской стороны заключить торговую сделку с Вашингтоном.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок продолжают снижение утром в четверг на опасениях наступления рецессии в США в среднесрочной перспективе, что негативно скажется на спросе на топливо. Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск подешевели на 0,32% - до $59,29 за баррель. На торгах в среду цена упала на 2,97% и составляла на закрытие $59,48 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,04% - до $55,23 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на 3,27%, до $55,23 за баррель.

Согласно отчету министерства энергетики США, товарные запасы нефти в Штатах за минувшую неделю выросли на 1,58 млн баррелей. Это стало неожиданностью для рынка, ожидавшего сокращения запасов на 2,5 млн баррелей на фоне повышенного спроса на топливо летом. Вместе с тем запасы бензина в США сократились на 1,41 млн баррелей, несмотря на ожидавшийся рост на 1,15 млн баррелей, а запасы дистиллятов упали на 1,94 млн баррелей вместо прогнозируемого повышения на 1 млн баррелей. Отмечается, что спрос на бензин вырос на минувшей неделе на 281 тыс. баррелей в сутки, до максимальных с 1990 года 9,93 млн б/с.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду возросла в 5,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем, существенно превысив средние уровни - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 36,273 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,947 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику на фоне разнополярных сигналов с мировых рынков капитала, где ситуация вновь резко ухудшилась к вечеру среды из-за опасений замедления мировой экономики в свете вышедших слабых статданных в Европе и Китае.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 14 августа вырос на 0,12% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 106,2 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,14%, составив 622,26 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РЖД-001P-02R" (+1,09%), "Магнит-003Р-02" (+1,05%), "Роснефть-002Р-04" (+0,8%), а в лидерах снижения - облигации "МТС-001P-07" (-1%), "Альфа-Банк-002Р-02" (-0,81%), "Уралкалий ПБО-05-Р" (-0,29%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Каскад" в полном объеме разместило облигации серии 001P-01 на 300 млн рублей. бор заявок на облигации прошел 6 августа. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 16% годовых. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом до 1 млрд рублей. В рамках 15-летней программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет.

ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ") с 14 августа собирает заявки на вторичное размещение облигаций серии 9Р2 объемом от 20 млрд рублей. Индикативная цена вторичного размещения - 104,57% от номинала, что соответствует доходности к погашению на уровне 7,90% годовых. Расчеты будут произведены 14-15 августа. Компания в мае текущего года завершила размещение 10-летних ипотечных облигаций на 72,97 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 9,5% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов. Купоны квартальные, предусмотрена амортизация.

АО "МХК "ЕвроХим" утвердило выпуск 4-летних облигаций серии БО-001P-06 объемом 13 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 7,90-8,00%, ему соответствует доходность к погашению в диапазоне 8,14-8,24% годовых. Сбор заявок инвесторов пройдет 19 августа с 11:00 до 15:00 МСК. Техническое размещение запланировано на 23 августа.

ПАО "ТГК-1" (MOEX: TGKA) определило ставку 16-го купона облигаций 4-й серии в размере 5,8% годовых. Выпуск объемом 2 млрд рублей и сроком обращения 10 лет был размещен в марте 2012 года. Облигации имеют 20 полугодовых купонных периодов. Ставка 1-го купона определена по результатам book building в размере 7,6% годовых, ставка 2-го и последующих купонов зависит от индекса потребительских цен.