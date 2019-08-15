Ценовыми ориентирами могут стать уровни 74 рубля за евро и 66 рублей за доллар - FxPro

"Судя по тому, как быстро рубль отдал завоевания вторника, "хребет" его роста выглядит окончательно сломленным, а позитивные новости воспринимаются в качестве хорошей возможности продать российскую валюту на всплесках. Это очень важное изменение в динамике USD/RUB и EUR/RUB вблизи уровней сопротивления, откуда до этого российская валюта быстро разворачивалась к снижению. Ценовыми ориентирами могут стать уровни 74 за евро и 66 за доллар. Устойчивый выход выше этих отметок может стать признаком окончательной капитуляции российской валюты, что ускорит ее снижение по направлению к 70 за доллар и 77 за евро на конец года", - предупреждают в своем комментарии аналитики FxPro.