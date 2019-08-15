В целом ожидаем продолжения снижения цен на энергоносители - Инвестиционная палата

"Фьючерс Brent в ходе торгов среды продемонстрировал существенное снижение до уровня 58,36 долларов за баррель, а в ходе утренних торгов четверга цена по инструменту расположена в районе 59 долларов. Среди факторов давления на цены на энергоносители хотелось бы отметить слабые статданные из Китая и Германии, а также признак наступления рецессии в экономике США. Кроме того, еженедельные данные Минэнерго США сообщили о росте запасов сырой нефти в стране, что также не добавило оптимизма. В целом мы ожидаем продолжения снижения цен на энергоносители, ближайшими уровнями поддержки, на наш взгляд, выступают уровни 55,5-54 доллара за баррель", - отмечает в обзоре риск-менеджер Инвестиционной палаты Александр Крылов.