Утренние прогнозы: игроки на повышение на данный момент не находятся в выгодном положении

На утро четверга у аналитиков нет единого мнения об открытии фондовой сессии в России. В дальнейшем возможна волатильная консолидация.

ИФ "Олма" (Антон Старцев): "В четверг в начале торгов не исключена возможность приостановки снижения по индексу РТС - продажи выглядят избыточными, даже с учетом перспектив ухудшения состояния мировой экономики. Вместе с тем обстановка на рынках в целом характеризуется повышенным спросом на "защитные" активы, что выразилось, в частности, в уходе доходности по 30-летним казначейским облигациям США ниже уровня 2,0% годовых впервые в истории. Как следствие, продажи на развивающихся рынках могут возобновиться по любому поводу".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "В четверг утром внешний фон позитивен: американские фьючерсы растут более чем на полпроцента. За отметку 59 долларов борется нефть. Поэтому в первой половине дня не исключены попытки индекса МосБиржи подрасти, в том числе на закрытии "шортов". Однако увлекаться покупками не стоит, поскольку в последние дни мы часто наблюдали картину роста американских фьючерсов в период азиатской сессии и сильный разворот вниз с открытием европейских площадок. С большой вероятностью индекс МосБиржи сползет в район 2600 пунктов, где следует принимать решение о спекулятивной покупке бумаг "на отскок". Среднесрочным же инвесторам рекомендуем искать моменты если не для полного выхода, то для серьезного сокращения портфелей. Скорее всего, рынок еще даст возможность купить акции по более низкой цене".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением в пределах 0,3%, в районе 2630-2645 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2620, 2610 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2650, 2660 пунктов. После нейтрального открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние достаточно волатильной консолидации. Индексы МосБиржи и РТС будут "нащупывать" новые краткосрочные уровни поддержки и сопротивления".

ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Утром в четверг российские фондовые индексы останутся под давлением негативных настроений на мировых площадках и могут продолжить снижение. Но его темпы, скорее всего, будут умеренными и могут смениться небольшим ростом в случае приостановки продаж на биржах Европы и нефтяных площадках. Игроки на повышение на данный момент явно не находятся в выгодном положении - торговый вопрос может всерьез поставить вопрос о потенциальной рецессии".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов в России остаётся негативным. Однако рынки Азии уже не повторяют масштаб падения в США. Поэтому отечественный рынок может открыться в "минусе", но остановиться в зоне поддержки 2600-2620 пунктов по индексу МосБиржи".