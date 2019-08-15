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Главная / Мнения аналитиков / В первой половине дня не исключены попытки индекса МосБиржи подрасти, однако увлекаться покупками не стоит - Алор Брокер
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15 августа 2019 года 09:44
В первой половине дня не исключены попытки индекса МосБиржи подрасти, однако увлекаться покупками не стоит - Алор Брокер
"В четверг утром внешний фон позитивен: американские фьючерсы растут более чем на полпроцента. За отметку 59 долларов борется нефть. Поэтому в первой половине дня не исключены попытки индекса МосБиржи подрасти, в том числе на закрытии "шортов". Однако увлекаться покупками не стоит, поскольку в последние дни мы часто наблюдали картину роста американских фьючерсов в период азиатской сессии и сильный разворот вниз с открытием европейских площадок. С большой вероятностью индекс МосБиржи сползет в район 2600 пунктов, где следует принимать решение о спекулятивной покупке бумаг "на отскок". Среднесрочным же инвесторам рекомендуем искать моменты если не для полного выхода, то для серьезного сокращения портфелей. Скорее всего, рынок еще даст возможность купить акции по более низкой цене", - говорится в комментарии аналитика Алор Брокер Алексея Антонова.
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15 августа 2019 года 13:43
Альфа-банк начал анализ рекрутингового сервиса HeadHunter, сообщается в обзоре аналитиков банка Анны Курбатовой и Олеси Воробьевой. Прогнозная стоимость американских депозитарных акций (ADS) HeadHunter, установленная экспертами, составляет $21,5 за штуку, рекомендация для этих бумаг была дана... читать дальше
.15 августа 2019 года 13:16
Потенциал роста акций Horizon Therapeutics на ближайшие 12 месяцев может составить 16,0% - ГК "ФИНАМ"
Аналитическое управление ГК "ФИНАМ" обновило рекомендации по акциям биофармацевтической компании Horizon Therapeutics, специализирующейся преимущественно на препаратах от редких заболеваний. Акции компании принесли за прошлый год инвесторам доходность более 37% годовых, однако, с точки зрения... читать дальше
.15 августа 2019 года 12:38
"Курс рубля в четверг ослабляется до значений вблизи 66,2 после попыток сдержанной коррекции в сторону укрепления валюты до уровней 65,6-65,7, - отмечается в комментарии главного аналитики "БКС Премьер" Антона Покатовича. - Рынкам не удалось удержать хрупкий оптимизм от надежд на деэскалацию... читать дальше
.15 августа 2019 года 12:06
Совокупный объем налоговых платежей в августе составит более 1,7 трлн руб., что может оказать локальную поддержку рублю - Банк "Санкт-Петербург"
"На фоне ухода инвесторов из рисковых активов рубль ослабел к доллару США, торгуется сегодня около 66 руб./$. Сегодня с уплаты страховых взносов в РФ начнется налоговый период. По нашим оценкам, платежи составят около 670 млрд руб., что может оказать локальную поддержку рублю. Следующая важная... читать дальше
.15 августа 2019 года 11:40
Москва. 15 августа. Рынок акций РФ утром в четверг консолидируется при смешанной динамике "фишек" на фоне попыток стабилизации внешних площадок после падения, спровоцированного опасениями замедления мировой экономики и рецессии в США; подросли акции "Аэрофлота" и ПАО "Полюс". читать дальше
.15 августа 2019 года 11:29
Перспективы спроса на «черное золото» выглядят туманно ввиду замедления экономики Китая и его торговой войны с США - "Нордеа Банк"
"Нефтяные котировки снова находятся ниже отметки $60/bbl, снизившись на более чем 3% по итогам вчерашней торговой сессии. Волна распродаж на глобальных площадках, спровоцированная страхами по поводу надвигающейся рецессии в американской экономике, оказала давление и на нефтяной рынок. Перспективы... читать дальше
.15 августа 2019 года 11:16
Рассчитываем на возврат пары доллар/рубль в нижнюю часть диапазона 65-66 руб./долл. в течение дня - Промсвязьбанк
"Фаза высокой волатильности затрудняет прогнозирование текущих движений в рубле, однако, исходя из фундаментальных метрик, мы расцениваем текущие уровни в паре доллар/рубль как несколько завышенные, в первую очередь, относительно нефти и сохраняющейся невысокой страновой премии. И так как не... читать дальше
.15 августа 2019 года 11:01
Рубль продолжает оставаться во власти глобальных негативных настроений относительно перспектив мировой экономики - "Нордеа Банк"
"В среду ослабление рубля на 1,7% в паре с долларом и на 1,4% паре с евро происходило в рамках глобального бегства от риска после того, как спред между доходностями десятилетних и двухлетних американских казначейских облигаций стал отрицательным. Прошедшие накануне размещения ОФЗ характеризовались... читать дальше
.15 августа 2019 года 10:50
Финансовые результаты за 2 кв. 2019 г. по МСФО оказались ожидаемо хорошими, но отсутствие новых решений по дивидендам разочаровало рынок, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб". В среду Интер РАО (IRAO RX – без рекомендации) опубликовало в целом хорошую финансовую отчетность за 2 кв. 2019 г.... читать дальше
.15 августа 2019 года 10:39
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций ПАО "Интер РАО" (MOEX: IRAO) с 9,20 рубля до 9,80 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена. По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в... читать дальше
.15 августа 2019 года 10:32
"Ожидания снижения ключевой ставки обеспечивают устойчивость ОФЗ к ухудшению внешней конъектуры. На ближайшую неделю ждем сохранения доходности ОФЗ вблизи текущих уровней", - говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Оптимизм на глобальных рынках, сохраняющийся в первой половине среды, помог Минфину... читать дальше
.15 августа 2019 года 10:20
Москва. 15 августа. Доллар США и евро умеренно снизились на "Московской бирже" в четверг утром, рубль укрепился к бивалютной корзине в рамках коррекции на фоне наметившейся стабилизации ситуации на мировых рынках капитала. читать дальше
.15 августа 2019 года 10:17
Вслед за рекордным позитивным днем во вторник сессия среды принесла существенные убытки на фоне ухудшения настроений на мировых финансовых рынках, а также подтверждения роста запасов нефти в Штатах по данным от EIA, говорится в комментарии "БКС Брокер". "Ухудшению настроений на мировых рынках... читать дальше
.15 августа 2019 года 10:06
"Судя по тому, как быстро рубль отдал завоевания вторника, "хребет" его роста выглядит окончательно сломленным, а позитивные новости воспринимаются в качестве хорошей возможности продать российскую валюту на всплесках. Это очень важное изменение в динамике USD/RUB и EUR/RUB вблизи уровней... читать дальше
.15 августа 2019 года 09:59
"Фьючерс Brent в ходе торгов среды продемонстрировал существенное снижение до уровня 58,36 долларов за баррель, а в ходе утренних торгов четверга цена по инструменту расположена в районе 59 долларов. Среди факторов давления на цены на энергоносители хотелось бы отметить слабые статданные из Китая... читать дальше
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