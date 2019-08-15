В первой половине дня не исключены попытки индекса МосБиржи подрасти, однако увлекаться покупками не стоит - Алор Брокер

"В четверг утром внешний фон позитивен: американские фьючерсы растут более чем на полпроцента. За отметку 59 долларов борется нефть. Поэтому в первой половине дня не исключены попытки индекса МосБиржи подрасти, в том числе на закрытии "шортов". Однако увлекаться покупками не стоит, поскольку в последние дни мы часто наблюдали картину роста американских фьючерсов в период азиатской сессии и сильный разворот вниз с открытием европейских площадок. С большой вероятностью индекс МосБиржи сползет в район 2600 пунктов, где следует принимать решение о спекулятивной покупке бумаг "на отскок". Среднесрочным же инвесторам рекомендуем искать моменты если не для полного выхода, то для серьезного сокращения портфелей. Скорее всего, рынок еще даст возможность купить акции по более низкой цене", - говорится в комментарии аналитика Алор Брокер Алексея Антонова.