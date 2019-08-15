Снижение фондовых индексов, скорее всего, будет умеренным - ИК "Велес Капитал"

"Утром в четверг российские фондовые индексы останутся под давлением негативных настроений на мировых площадках и могут продолжить снижение. Но его темпы, скорее всего, будут умеренными и могут смениться небольшим ростом в случае приостановки продаж на биржах Европы и нефтяных площадках. Игроки на повышение на данный момент явно не находятся в выгодном положении - торговый вопрос может всерьез поставить вопрос о потенциальной рецессии", - обращает внимание аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.