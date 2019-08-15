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15 августа 2019 года 09:31

В США индексы рухнули на 3%

Американские фондовые индексы завершили торги в среду падением примерно на 3%. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно снижаются в ходе торгов в четверг. Цены на нефть эталонных марок продолжают снижение утром в четверг.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду падением примерно на 3%, зафиксировав худшую динамику с начала года на опасениях рецессии в США, а также из-за слабых статданных из Германии и Китая.

Как сообщалось, в ходе торгов в среду доходность двухлетних американских гособлигаций поднималась выше доходности эталонных 10-летних US Treasuries впервые с 2007 года. Такая ситуация, известная как инверсия кривой доходности, считается сигналом скорого наступления рецессии в стране - она предваряла пять последних экономических спадов в Штатах.

Снижение доходности долгосрочных гособлигаций США также объясняется высоким спросом на эти бумаги, потому что доходность по бондам других развитых экономик, включая Японию и большинство стран Европы, находится ниже нулевой отметки.

Тем временем темпы роста промпроизводства в Китае в июле замедлились до минимального уровня за 17 лет. Объем промпроизводства увеличился на 4,8% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года после скачка на 6,3% в июне, тогда как консенсус-прогноз экспертов предусматривал рост на 5,8%.

Федеральное статистическое агентство ФРГ (Destatis) обнародовало предварительные данные по ВВП Германии за второй квартал, указавшие на снижение экономики на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. В годовом выражении рост ВВП с поправкой на число рабочих дней составил 0,4%. Эксперты в среднем ожидали уменьшения первого показателя на 0,1% и повышения второго на 0,1%.

Все 30 компаний, акции которых входят в расчет индекса Dow Jones, подешевели в среду. Кроме того, бумаги лишь трех компаний из индекса S&P 500 сумели завершить торги в плюсе: котировки акций Newmont Gold увеличились на 0,8% на фоне роста цен на золото, капитализация производителя ветрогенераторов Ventas выросла на 0,3%, рыночная стоимость Evergy Inc., также работающей в сфере энергетики из возобновляемых источников, поднялась менее чем на 0,1%.

Котировки бумаг банка JPMorgan Chase упали на 4,2%, нефтедобывающего гиганта ExxonMobil - на 4%, производителя оборудования для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности Caterpillar - на 3,2%.

Акции онлайн-магазина мебели Wayfair Inc. подешевели на 10% на новости, что компания планирует разместить облигации на сумму $750 млн.

Цена бумаг производителя популярных пуховиков Canada Goose опустилась на 7,5% в Нью-Йорке. Компания увеличила убыток в первом финансовом квартале, несмотря на активный рост выручки.

Капитализация сети универмагов Macy's Inc. рухнула на 13%, поскольку компания отчиталась о худшей, чем ожидалось, прибыли за второй финквартал и понизила прогноз годовой прибыли.

Индекс Dow Jones Industrial Average 14 августа упал на 800,49 пункта (3,05%) и составил 25479,42 пункта.

Standard & Poor's 500 понизился на 85,72 пункта (2,93%) - до 2840,6 пункта.

Nasdaq Composite потерял 242,42 пункта (3,02%) и составил 7773,94 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются в ходе торгов в четверг после обвала рынка акций США накануне, ставшего максимальным с начала года.

Японский индекс Nikkei 225 потерял 1,3%, более широкий Topix - 1,1%.

Китайский Shanghai Composite снижается на 0,3%, как и Shenzhen Composite.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 падает на 2,9%, новозеландский NZX 50 - на 1,3%, индонезийский Jakarta Composite - на 1,1%.

Биржи Южной Кореи закрыты в четверг в связи с празднованием Дня независимости страны. Также День независимости 15 августа празднуется в Индии.

Гонконгский индекс Hang Seng поднимается менее чем на 0,1% на заявлениях президента США Дональда Трампа о том, что он надеется на гуманный подход властей КНР к решению кризиса в Гонконге. Также президент вновь выразил уверенность в желании китайской стороны заключить торговую сделку с Вашингтоном.

Главным негативным фактором для мировых финансовых рынков, и для азиатского рынка акций в частности, остается новость о том, что доходность двухлетних американских гособлигаций поднималась выше доходности эталонных 10-летних госбондов впервые с 2007 года. Такая ситуация, известная как инверсия кривой доходности, считается сигналом скорого наступления рецессии - она проявлялась примерно за полтора года до пяти последних экономических спадов в Штатах.

По сути, инверсия кривой доходности отражает ожидания инвесторов, что рост экономики в стране замедлится настолько, что центробанку придется снижать краткосрочные процентные ставки для стимулирования экономического роста.

Между тем ключевая причина, по которой участники рынка ожидают ослабления роста экономики - торговый конфликт США с Китаем.

"Риски рецессии в США выросли из-за агрессивной торговой политики в отношении Китая, что вредит всей мировой экономике", - говорится в отчете аналитиков банка DBS Group.

Акции японского оператора связи SoftBank Group дешевеют в ходе торгов на 0,4%, автопроизводителя Toyota - на 0,8%, производителя видеоигр и консолей Nintendo - на 0,5%.

Цена бумаг гонконгского девелопера New World Development подскочила на 5%, производителя продуктов питания WH Group - снизилась на 3,6%.

Капитализация китайского интернет-гиганта Tencent уменьшилась на 3,1%, тайваньского поставщика объективов для мобильных устройств и цифровых камер Largan Precision - на 0,8%.

Котировки акций нефтедобывающих компаний падают из-за обвала цен на нефть, вызванного опасениями замедления роста мирового спроса на топливо. Рыночная стоимость японской Inpex упала на 1,9%, австралийской Beach Energy - на 5,5%.

Стоимость акций австралийской горнодобывающей компании BHP снижается на 3%, банка Westpac - также на 3%.

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижение утром в четверг на опасениях наступления рецессии в США в среднесрочной перспективе, что негативно скажется на спросе на топливо.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск подешевели на $0,38 (0,64%) - до $59,10 за баррель. На торгах в среду цена упала на $1,82 (2,97%) и составляла на закрытие $59,48 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $0,26 (0,47%) - до $54,97 за баррель. На предыдущих торгах WTI подешевела на $1,87 (3,27%), до $55,23 за баррель.

Как сообщалось, накануне в ходе торгов доходность двухлетних американских гособлигаций поднималась выше доходности эталонных 10-летних US Treasuries впервые с 2007 года. Такая ситуация, известная как инверсия кривой доходности, считается сигналом грядущей рецессии - она предваряла последние пять рецессий в США. Обычно инверсия наблюдается примерно за полтора года до начала экономического спада.

Дополнительным негативным фактором стали слабые статданные из Китая и Германии. В частности, темпы роста промпроизводства в КНР в июле замедлились до минимального уровня за 17 лет, а ВВП Германии во втором квартале, по предварительным данным, сократился на 0,1% в поквартальном выражении.

Кроме того, как следует из отчета министерства энергетики США, товарные запасы нефти в Штатах за минувшую неделю выросли на 1,58 млн баррелей. Это стало неожиданностью для рынка, ожидавшего сокращения запасов на 2,5 млн баррелей на фоне повышенного спроса на топливо летом.

Вместе с тем запасы бензина в США сократились на 1,41 млн баррелей, несмотря на ожидавшийся рост на 1,15 млн баррелей, а запасы дистиллятов упали на 1,94 млн баррелей вместо прогнозируемого повышения на 1 млн баррелей.

Отмечается, что спрос на бензин вырос на минувшей неделе на 281 тыс. баррелей в сутки, до максимальных с 1990 года 9,93 млн б/с.

"Нефть упала в среду после того, как на американском рынке гособлигаций инвесторы увидели тревожные сигналы рецессии, а увеличивающиеся запасы в Штатах дополнили негативный фон", - говорит управляющий партнер VM Markets Стивен Иннз.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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