Индексы МосБиржи и РТС будут "нащупывать" новые краткосрочные уровни поддержки и сопротивления - ИК "Алго Капитал"

"Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным отклонением в пределах 0,3%, в районе 2630-2645 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2620, 2610 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2650, 2660 пунктов. После нейтрального открытия индекс МосБиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние достаточно волатильной консолидации. Индексы МосБиржи и РТС будут "нащупывать" новые краткосрочные уровни поддержки и сопротивления. Во второй половине дня ключевым внешним ориентиром для участников локальных торгов останется динамика нефтяных котировок. Кроме того, в США будет опубликовано очень большое количество значимых статистических показателей в 15:30 мск и в 16:15 мск. Скорее всего, они будут иметь смешанный характер и лишь добавят рынкам волатильности, но не укажут им однозначного направления", - прогнозирует в своем комментарии старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал" Виталий Манжос.