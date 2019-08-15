Возможна приостановка снижения по индексу РТС, продажи выглядят избыточными - ИФ "Олма"

"В четверг в начале торгов не исключена возможность приостановки снижения по индексу РТС - продажи выглядят избыточными, даже с учетом перспектив ухудшения состояния мировой экономики. Вместе с тем обстановка на рынках в целом характеризуется повышенным спросом на "защитные" активы, что выразилось, в частности, в уходе доходности по 30-летним казначейским облигациям США ниже уровня 2,0% годовых впервые в истории. Как следствие, продажи на развивающихся рынках могут возобновиться по любому поводу. Множество таких потенциальных поводов содержится в сегодняшнем календаре статистики. Так, в Великобритании выйдут данные по розничной торговле (11:30 мск), а в США - данные промпроизводству и розничной торговле (15:30 мск). Кроме того, крупный оператор сети розничной торговли США Walmart сегодня опубликует отчетность за 2020 финансовый год (14:00 мск). На валютном рынке в начале торгов возможна приостановка роста по паре доллар-рубль вблизи отметки 66, но период повышенной волатильности, по всей вероятности, еще не завершен", - отмечает ведущий аналитик ИФ "Олма" Антон Старцев.

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