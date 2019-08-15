Raiffeisenbank снизил оценку "префов" Транснефти на 3%, подтвердив рекомендацию "покупать"

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Raiffeisenbank понизил прогнозную стоимость привилегированных акций "Транснефти" (MOEX: TRNF) с 202 000 рублей до 196 000 рублей, сообщается в обзоре аналитиков банка Сергея Гарамиты и Андрея Полищука.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена в связи с ожиданием роста свободного денежного потока компании, дивидендных выплат и выкупа акций. При этом, как отмечают эксперты, целевая цена была слегка сокращена с учетом компенсаций за поставки грязной нефти по нефтепроводу "Дружба".

"По нашим расчетам, даже при максимальной оценке загрязнения в 5 млн тонн нефти, предельного уровня компенсаций в $15 баррель (на уровне компенсаций Казахстану) и дополнительных расходов в $3 за баррель за реверс через Беларусь и хранение, максимальные расходы компании составят не более 43 млрд рублей. Эта величина может быть покрыта за счет собственных накопленных средств "Транснефти", даже не включая 36 млрд рублей от продажи зернового терминала. Таким образом, при рекомендации правительства эффект от компенсаций может быть исключен из дивидендной базы. Иначе, даже в худшем случае, дивидендная доходность по-прежнему останется на уровне прошлого года в 7%, близкой к средней по российскому рынку за счет EBITDA от индексации тарифов на новые трубопроводы и консолидированной прибыли "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (НМТП) Однако, уже в следующем году, с учетом новых тарифов, индексации и ограниченных капвложений, доходность, включая обратный выкуп акций (на уровне 5 млрд рублей/год), может достичь двузначного уровня и быть покрыта свободным денежным потоком. Мы полагаем, что рост дивидендов и обратный выкуп должны быть особенно выгодными после инцидента с нефтепроводом "Дружба" с учетом заявленной заинтересованности менеджмента в росте цены акций", - говорится в отчете Raiffeisenbank.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены привилегированных акций "Транснефти", основанный на оценках аналитиков 8 инвестиционных банков, составляет 182 657 рублей за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 155 950 рублей за штуку.