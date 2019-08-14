Рубль сильно падает к доллару и евро на вечерних торгах из-за распродаж на большинстве мировых рынков

Москва. 14 августа. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в среду вечером, рубль сильно падает к бивалютной корзине на фоне ускорившей темпы снижения нефти и усиленных распродаж на большинстве мировых рынков.

Курс доллара США составил 66 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,07 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов (чуть ранее доллар поднимался выше 66 руб./$1 впервые с 3 мая. При этом евро стоил 73,55 руб./EUR1, подорожав на 1,01 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,043 рубля - до 69,4 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно падает к доллару и евро на вечерних торгах на фоне усиленного выхода инвесторов из рисковых активов и падения цен на нефть. Одной из причин распродаж стали негативные данные макроэкономической статистики из Китая, а также опасения за следующие шаги США и КНР в торговом противодействии.

Вышедшие в среду данные указали на замедление темпов роста промпроизводства в Китае в июле 2019 года до минимального уровня за 17 лет. Объем промпроизводства увеличился на 4,8% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года после скачка на 6,3% в июне, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал рост на 5,8%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Накануне стало известно, что США решили отложить до середины декабря введение пошлин на китайские товары общей стоимостью $152 млрд. Решение Вашингтона касается таких категорий товаров, как сотовые телефоны, ноутбуки, видеоприставки, мониторы, некоторые игрушки и отдельные предметы одежды и обуви. Среди компаний, которые окажутся в выигрыше - Apple, планирующая в сентябре представить новые модели iPhone.

Кроме того, во вторник стало известно, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин провели телефонные переговоры с вице-премьером КНР Лю Хэ и договорились созвониться снова через две недели.

Китайские власти придерживаются плана проведения переговоров с американской делегацией в Вашингтоне в сентябре, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Представители китайской стороны, однако, оценивают потенциальный прогресс в переговорах без особого оптимизма. По словам источников, Пекин не будет готов идти на уступки в преддверии 1 октября, когда страна будет отмечать 70-ю годовщину образования КНР.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Александр Карпов, на торгах среды доллар и евро отыграли вчерашнее падение и вернулись к отметкам, с которых начиналось снижение после появления новостей о переносе срока введения пошлин на ввоз в США китайских товаров. "Движение на российском валютном рынке не является обособленным, так как падает большинство рынков - падают индексы США, которые отыграли весь вчерашний рост, падает нефть, в то время как золото растет. При этом мало того, что рынки вернулись в точки вчерашнего роста, они перешли к минусу от тех уровней. Рубль не может находиться вне мировых тенденций и тоже падает", - отметил Карпов.

"На валютной секции "Московской биржи" рубль существенно ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар вырос на 1,5%, поднявшись в район 65,9 руб./$1, евро прибавил 1,2%, торгуясь в районе 73,4 руб./$1. Отметим, что днем ранее американская валюта закончила сессию ниже 65 руб./$1. При закреплении под этой отметкой у "медведей" появлялся шанс на углубление коррекции и отступление доллара в район поддержки на уровне 64 руб./$1. Однако сегодня внешний фон способствовал активизации покупок в американской валюте. В результате "быкам" удалось уже в начале дня отыграть отметку 65 руб./$1, а к концу основной сессии преодолеть сопротивление на уровне 65,5 руб./$1. Это говорит в пользу продолжения восходящей динамики, целью которой может стать сопротивление на уровне 67 руб./$1", - подчеркивает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич.

Цены на нефть эталонных марок ускорили падение на данных министерства энергетики США, указавших на неожиданный рост запасов нефти в стране по итогам прошлой недели.

Октябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК подешевели на 4,58% - до $58,49 за баррель. Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 5,04% - до $54,22 за баррель.

Как стало известно из отчета Минэнерго, товарные запасы нефти в Штатах за минувшую неделю выросли на 1,58 млн баррелей. Это стало неожиданностью для рынка, ожидавшего сокращения запасов на 2,5 млн баррелей на фоне повышенного спроса на топливо летом.

Вместе с тем запасы бензина в США сократились на 1,41 млн баррелей, несмотря на ожидавшийся рост на 1,15 млн баррелей, а запасы дистиллятов упали на 1,94 млн баррелей вместо прогнозируемого повышения на 1 млн баррелей.

Отмечается, что спрос на бензин вырос на минувшей неделе на 281 тыс. баррелей в сутки, до максимальных с 1990 года 9,93 млн б/с.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 15 августа на 39,85 копейки, до 65,2032 руб./$1, и уменьшил курс евро на 51,12 копейки, до 72,9037 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" уменьшился в среду на 14,19 копейки по отношению ко вторнику и составил 65,3949 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 9,57 копейки и составил 65,5389 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $5 млрд 127,292 млн, из которых $922,619 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $4 млрд 204,673 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" опустился на 48,96 копейки по отношению ко вторнику, до 72,9299 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК снизился на 10,19 копейки и составил 73,1719 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR873,23 млн, из которых EUR302,196 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR571,034 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в среду снизились по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка на срок 3 месяца, которая не изменилась по сравнению со вторником - 7,63% годовых. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" снизилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,37% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 2 б.п. - до 7,42% годовых. Ставки на сроки 1 и 6 месяцев опустились также на 2 б.п. - до 7,48% и 7,64% годовых.