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14 августа 2019 года 19:28

Рынок акций РФ растерял в среду остатки летнего роста на фоне общемирового падения, выросли золотодобытчики

Москва. 14 августа. Рынок акций РФ в среду растерял остатки летнего роста индексов на фоне развернувшихся вниз мировых площадок и нефти из-за сохраняющихся опасений в отношении замедления мировой экономики; недавний локальный всплеск оптимизма на новостях о возникшей паузе в торговой войне США и Китая был нивелирован, спрос вернулся в бумаги золотодобывающих компаний.

По итогам торгов индекс МосБиржи упал до 2637,04 пункта (-1,6%), индекс РТС - до 1259,68 пункта (-2,9%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4,5% на фоне резкого ослабления рубля.

Доллар подорожал до 65,94 рубля (+1,01 рубля), в течение торгов курс превышал 66 руб./$1 впервые с начала мая.

Подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-4,5%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (-3,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-3,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2,7%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,8%).

Акции "Интер РАО" поднимались в начале торгов после выхода неплохого отчета за полугодие по МСФО (чистая прибыль выросла на 25,2%, до 47,9 млрд руб.), однако потом компания заявила, что не получала дополнительных директив о дивидендных выплатах кроме тех, которые были одобрены за 2018 год. Кроме того, компания "Интер РАО" заявила о планах потратить на программу модернизации до 2031 г. порядка 120-200 млрд руб.

Выросли в среду акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,7% и +0,4% "префы"), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%).

В США фондовые индексы во вторник выросли на 1,4-2% на фоне известий, что власти США приняли решение отложить введение 10%-ной пошлины на определенный список товаров, импортируемых из Китая, до 15 декабря. Как сообщило Торговое представительство США, на остальные товары пошлина будет введена с 1 сентября, как и сообщалось ранее. В списке товаров, введение пошлин на которые будет отложено, оказались такие товары, как сотовые телефоны, ноутбуки, видеоприставки, мониторы, некоторые игрушки и отдельные предметы одежды и обуви.

Как сообщалось, 1 августа президент США Дональд Трамп объявил о намерении ввести пошлину в размере 10% на импортируемые Штатами китайские товары общим объемом $300 млрд в год из-за отсутствия прогресса в переговорах по торговому соглашению между двумя странами.

Во вторник стало известно, что торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин провели телефонные переговоры с вице-премьером КНР Лю Хэ и договорились созвониться снова через две недели.

Решение Штатов отложить введение пошлины коснется товаров общей стоимостью $152 млрд, пишет MarketWatch. Среди компаний, которые окажутся в выигрыше, - Apple, которая в сентябре представит новые модели iPhone.

Вслед за США выросли в среду индексы в Азии (японский Nikkei 225 прибавил 1%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,4%), однако возобновилось снижение в Европе (FTSE, DAX, CAC 40 теряют 1,4-2,2%), также развернулась Америка (индекс S&P 500 падает на 2,3%), поскольку вышедшие в среду слабые данные из Германии и Китая возродили опасения инвесторов за состояние мировой экономики.

Так, например, экономика Германии во втором квартале 2019 года снизилась на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis).

Кроме того, после ралли накануне дешевеет нефть, толчком к откату выступили данные API (запасы нефти за неделю выросли на 3,7 млн баррелей). Вышедшие позднее в среду данные Минэнерго США о запасах сырья оказались разнополярными, но реакция рынка также оказалась негативной. Запасы нефти в США за неделю выросли на 1,58 млн баррелей при прогнозах сокращения на 2,5 млн баррелей, однако сократились резервы бензина и дистиллятов при прогнозах роста.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $58,66 за баррель (-4,3% и +4,7% накануне), сентябрьская цена WTI - $54,33 за баррель (-4,9% и +4% во вторник).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС к концу торгов ускорили падение на фоне ухудшения мировых настроений. Индекс S&P500 накануне не смог пробить сопротивление 2960 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика), которое оказывает среднесрочное давление на рынок и препятствует возобновлению роста.

С фундаментальной точки зрения оптимизм относительно отсрочки ввода США ряда пошлин на китайские товары быстро сошел на нет, уступив место страхам рецессии мировой экономики. Опасения в среду усилились вслед за публикацией разочаровывающих данных по экономике Китая и Германии. На этом фоне рынок государственных облигаций США впервые с 2007 года подал признаки надвигающейся рецессии - доходность 2-летних нот поднялась выше 10-летних облигаций (инверсия кривой доходности). Нефть также упала из-за опасений за состояние мировой экономики и перспектив спроса на сырье - стоимость Brent откатилась ниже $59 за баррель, поскольку "нефтебыки" проигнорировали позитивные сигналы в отчете Минэнерго США. Краткосрочные перспективы нефтяного рынка вновь стали негативными, но могут зависеть и от того, станут ли нефтедобывающие страны еще больше ограничивать предложение на рынке.

Индекс РТС пробил поддержку 1270 пунктов, являвшуюся нижней границей краткосрочного диапазона, теперь открывается дорога к падению в район 1200-1240 пунктов. Индекс МосБиржи также не удержал поддержку 2640 пунктов - пробитие уровня дает сигнал об опасности падения к 2600 пунктам. Рынки боятся мировой рецессии, в связи с чем инвесторы предпочитают избавляться от рискованных активов и вкладываться в защитные, такие как драгоценные металлы. На этом фоне на рынке РФ снова уверенно чувствуют себя акции Polymetal (MOEX: POLY) и "Полюса", которые в краткосрочном периоде могут сохранить свою привлекательность, считает аналитик.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Богдан Зварич также отмечает, что распродажам российских акций способствовал откат на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent нивелировал почти весь рост предыдущего дня. Западные фондовые площадки не только скомпенсировали рост вторника, но и ушли ниже уровней закрытия понедельника. В рамках торгов в среду индекс МосБиржи пробил среднесрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов декабря прошлого года, и отступил в район поддержки 2640 пунктов. Ее пробой становится подтверждением преодоления тренда и будет сигнализировать о возможности углубления коррекции с целью отката в коридор 2550-2590 пунктов.

На валютном рынке доллар преодолел сопротивление 65,5 руб./$1, следующей целью становится сопротивление на уровне 67 руб./$1, считает Зварич.

Главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович полагает, что в перспективе ближайших двух недель (до 1 сентября) манипуляции рыночными настроениями со стороны Штатов и Поднебесной будут продолжаться. На этом фоне могут быть попытки продолжения роста в группах рисковых активов, в частности, в валютах ЕМ. Тем не менее, локальное восстановление рыночных аппетитов оказалось крайне хрупким, а любой новый негатив по торговым переговорам может восприниматься весьма болезненно.

Более того, в среду наблюдается инверсия кривой доходности UST - доходность 10-летних бумаг упала ниже доходности 2-летних UST. Если опустить рассуждения о том, что спред данных бумаг и его расположение в отрицательной зоне являются одним из мощнейших индикаторов приближающейся рецессии (на горизонте от 1,5 лет), то налицо желание инвесторов наращивать и далее "качество" своих позиций.

По словам аналитика ИК "Открытие Брокер" Андрея Кочеткова, радость рынков от новостей из США по поводу задержки с принятием пошлин на часть китайского экспорта была недолгой. Факт старта телефонных консультаций между чиновниками крупнейших экономик мира пока не гарантирует возобновление переговоров. На этом фоне статистика по всему миру начинает портиться все более заметными темпами. В Китае темпы роста производства упали до минимума более чем за полтора десятилетия. В этой связи бумаги металлургов оказались под давлением, акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) тоже. Газовая компания сообщила, что прибыль по РСБУ в I полугодии выросла на 30,6% (до 371,1 млрд рублей). Среди аутсайдеров оказались бумаги "АЛРОСА" на ожиданиях слабых результатов за I полугодие при существенном снижении продаж, а также ряд других металлургов.

Германский ВВП сократился за II квартал на 0,1%, рост в еврозоне ограничился 0,2% за тот же период по сравнению с 0,4% в первые три месяца года. В июне падение промышленного производства в годовом выражении составило 2,6% при ожиданиях спада на 1,2%. Инвесторы также вновь напуганы тем, что в казначейских обязательствах США вернулась инверсия двух- и 10-летних бумаг, хотя до этого обязательства со сроком обращения 3-6 месяцев продолжали демонстрировать инверсию кривой доходности. Впрочем, для рынка более важной является оценка не на 6 месяцев, а на пару лет. Именно угрозу длительной рецессии обнаруживают в данной конфигурации доходностей. Инверсия обнаружилась и в британских бондах. Доходность 10-летних американских обязательств упала ниже 1,6%, а германских аналогичных бондов до минус 0,647%.

Рынок нефти вновь переживает по поводу грядущего и текущего замедления глобальной экономики. Отечественный рынок акций вновь оказался перед проблемой глобального спада, который приведет к снижению спроса на товары российского экспорта. Под давлением остаются сырьевые акции, а лучше рынка выглядят "защитные" бумаги золотодобывающих компаний, отмечает Кочетков.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в среду в откате лидировали акции ПАО "Тантал" (MOEX: TANL) (-6,3%), "МРСК Северного Кавказа" (MOEX: MRKK) (-4,4%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (-4,3%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (-4%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (-3,8%).

Подорожали бумаги ПАО "Армада" (MOEX: ARMD) (+8%), АО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+7,5% и +1,4% "префы"), "КАМАЗа" (MOEX: KMAZ) (+3,1%), "Новороссийского морского торгового порта" (MOEX: NMTP) (+2,2%), Polymetal (+2,2%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (+1,4%).

Подросли акции "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+0,3%) на фоне выхода отчета за полугодие по РСБУ: компания получила 386,03 млн руб. чистой прибыли против 108,85 млн руб. убытка годом ранее. Кредиторская задолженность с начала года снизилась на 30,6%, до 38,27 млн руб.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 46,87 млрд рублей (из них 11,432 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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