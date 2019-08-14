Цены евробондов РФ активно растут в среду вечером вслед за US Treasuries

Москва. 14 августа. Котировки российских еврооблигаций в среду вечером активно повышаются на фоне заметного роста большинства выпусков US Treasuries. Участники рынка базовых активов вновь переходят в "защитные" бумаги в ожидании дальнейших новостей относительно торгового противостоянии между США и Китаем после того, как накануне США решили отложить до середины декабря введение пошлин на китайские товары общей стоимостью $152 млрд. Как следствие, суверенные спреды к доходности базовых активов лишь незначительно меняются.

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Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК повысилась по отношению к закрытию 13 августа на 25 базисных пунктов и составила 113,26% от номинала, что соответствует доходности 2,84% годовых (снижение на 8 пунктов к предыдущему закрытию).

Стоимость американских трехлетних Treasuries к 18:15 МСК увеличилась относительно итогов 13 августа на 22 базисных пункта, составив 101,07% от номинала. Их доходность снизилась на 10 базисных пунктов, до 1,51% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетних казначейских облигаций США расширился на 2 базисных пункта и составил 133 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли по отношению к предыдущему дню на 132 базисных пункта - до 126,34% от номинала (доходность снизилась на 7 пунктов и составила 4,14% годовых), евробонды с погашением в 2042 году - на 129 базисных пунктов, до 122,19% от номинала (доходность снизилась на 8 базисных пунктов и составила 4,11% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году поднялись в цене на 50 базисных пунктов, подорожав до 108,54% от номинала, что соответствует доходности 3,33% годовых (снижение на 8 пунктов к предыдущему дню), бумаги с погашением в 2023 году подорожали на 22 базисных пункта, до 107,92% от номинала (доходность снизилась на 6 пунктов - до 2,81% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году увеличился в цене на 227 базисных пунктов до 118,11% от номинала (доходность снизилась на 12 базисных пунктов и составила 4,15% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 51 базисный пункт, подорожав до 105,76% от номинала (доходность уменьшилась на 7 пунктов - до 3,41% годовых).

"Торги среды не отличаются высокой активностью, при этом на фоне заметного снижения доходностей на рынке базовых активов - к примеру, "длинные", 30-летние, UST находятся на минимумах по доходности - мы видим хороший спрос на российские бумаги, особенно на "длинные" выпуски. При этом с точки зрения спредов российские бумаги не выглядят слишком дорого, хотя по абсолютным значениям котировки большинства выпусков находятся на своих хаях. То есть рынок никогда не видел "суверенку" на таких высоких уровнях. Российские бумаги выглядят неплохо с учетом тех особенностей, на которые обращают внимание инвесторы, тем более, что у них нет ожиданий ужесточения санкций в ближайшее время", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела продаж на долговых рынках ФГ "БКС" Марат Сорокин.