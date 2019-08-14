Изменение дивидендной политики может стать драйвером роста стоимости акций Интер РАО - Промсвязьбанк

Интер РАО представила финансовый отчет за 1 полугодие 2019 года по МСФО. Компания продемонстрировала рост основных показателей, благодаря увеличению платы за мощность по ДПМ, выработке электроэнергии и росту цен РСВ, говорится в комментарии Промсвязьбанка.

Выручка за отчетный период составила 520,5 млрд руб. (+13% г/г), EBITDA - 78,1 млрд руб. (+31,5% г/г), чистая прибыль - 47,9 млрд руб. (+25,2% г/г).

"Увеличение выручки обусловлено, в частности, ростом платы за мощность по договорам о предоставлении мощности (ДПМ), а также за счет ценовой конъюнктуры на рынке на сутки вперед (РСВ): в первой ценовой зоне увеличение цен на электроэнергию на 13,6% г/г, а также рост цен на электроэнергию во второй ценовой зоне на 13,3% г/г., - отмечает аналитик Промсвязьбанка Владимир Лящук. - Рост EBITDA обеспечен в основном получением надбавки к цене ДПМ для Черепетской ГРЭС, Южноуральской ГРЭС и Уренгойской ГРЭС, увеличением выработки на ряде станций, а также вводом в эксплуатацию станций в Калининградской области".

В части расходов Владимир Лящук отметил увеличение затрат на топливо, которое в основном пришлось на АО "Интер РАО - Электрогенерация" - за счёт роста выработки электроэнергии, в том числе новыми станциями в Калининградской области в совокупности с индексацией цены на газ и ростом цены на уголь. Этот эффект был частично нивелирован уменьшением расходов на станции Trakya Elektrik в связи с отсутствием выработки в отчетном периоде вследствие избытка предложения на рынке Турции.

"Представленные финансовые результаты в целом ожидаемы. В будущем драйвером изменения курсовой стоимости акций может стать изменение дивидендной политики в рамках новой стратегии развития компании, которую могут принять в мае 2020 года. Согласно нашей оценке, целевая цена для акций Интер РАО составляет 5,155 руб./акция", - заключает аналитик Промсвязьбанка.