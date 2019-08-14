Индекс МосБиржи пробил среднесрочный восходящий тренд и отступил к поддержке на уровне 2640 пунктов - Промсвязьбанк

"В среду на российском фондовом рынке продолжилась негативная динамика. И если днем ранее наш рынок не смог воспользоваться позитивным внешним фоном, то сегодня он полноценно отыграл внешний негатив. Продажам в наших акциях способствовала коррекция на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent скомпенсировал более половины вчерашнего роста, отступив в район 59 долларов за баррель. Что же касается западных фондовых площадок, то они не только скомпенсировали рост предыдущей сессии, но и ушли ниже уровней закрытия понедельника. Так, в Европе основные индексы к вечеру теряли в пределах 2,4%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 упали на 2,1%. На таком фоне к 18:20 мск индекс МосБиржи снизился на 1,5%, отступив в район 2640 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили бумаги Системы и ТМК, упавшие более чем на 4%. Лучше рынка торговались акции Полюса и Россетей, прибавившие 2,5% и 1,9% соответственно. В рамках сегодняшней сессии индекс МосБиржи пробил среднесрочный восходящий тренд, берущий начало от минимумов декабря прошлого года, и отступил к поддержке на уровне 2640 пунктов. Ее пробой станет подтверждением преодоления тренда и будет сигнализировать о возможности углубления коррекции, целью которой выступит диапазон 2550 - 2590 пунктов", - отмечает в комментарии главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич.