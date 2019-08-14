Инвесторы получили четкий сигнал надвигающейся рецессии - ИК QBF

"Сегодня инвесторы получили четкий сигнал надвигающейся рецессии, - отмечает в комментарии ведущий аналитик ИК QBF

Олег Богданов. - Впервые с 2007 года доходность по двухлетним американским казначейским облигациям превысила доходность по десятилетним бумагам, 1.594% против 1.591%. Кривая доходности в США практически полностью инвертировалась. Поводом для такого серьезного движения стали данные из Китая, где темпы роста промпроизводства оказались минимальными за 17 лет и данные по ВВП Германии, немецкая экономика ушла в минус во 2 кв. Между тем, немецкие гособлигации по всей линейке сегодня показали рекордно низкую доходность. По десятилетним бондам она опустилась до минус 0.65%, а по трехлетним - минус 0.92%. И это при ставке ЕЦБ в 0%! Даже трудно представить, какого уровня рецессию и какие масштабные операции количественного смягчения дисконтируют игроки. Понятно одно: то, что мы сейчас наблюдаем на финансовом рынке - беспрецедентно. Риски могут возникнуть масштабные. Страховка у инвесторов одна - золото, золотодобывающие компании и, может быть странным и нетрадиционным, российские высокодоходные активы".